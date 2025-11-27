Anciens internationaux de football se lancent un nouveau défi avec le diplôme CAF Pro

Découvrez la deuxième promotion du programme CAF Pro en Algérie, une formation de haut niveau pour les entraîneurs de football.

26 Stagiaires algériens Cette nouvelle promotion réunit 26 entraîneurs engagés dans un cursus exigeant pour obtenir le diplôme CAF Pro.

Parmi les 26 stagiaires, on compte d’anciens internationaux comme Hocine Achiou et Samir Zaoui.

Supervisé par des experts internationaux, ce cursus de dix mois offre une opportunité unique pour ces professionnels de prétendre à la licence CAF Pro.

26 entraîneurs algériens en route vers l’excellence avec le diplôme CAF Pro

Actuellement, 26 entraîneurs algériens sont engagés dans la quête du diplôme CAF Pro, la plus haute distinction africaine dans le domaine.

Cette deuxième promotion en Algérie fait suite à celle de l’année précédente qui a vu des figures emblématiques du football algérien comme Rabah Saadane et Abdelhak Benchikha obtenir leur diplôme.

انطلاق التكوين الخاص بالدفعة الثانية للمدربين لنيل شهادة CAF PRO تحت اشراف وليد صادي و رابح سعدان.

تضم هذه الدفعة 26 مدربا متربصا، من بينهم عدد من الدوليين السابقين، الذين سيستفيدون من برنامج تكويني متكامل يمتد على مدى 10 أشهر. pic.twitter.com/UEQ13XP0HP — DZAIR PRIME (@DzairPrime) November 26, 2025



Ce programme intensif s’étend sur dix mois, au terme desquels les participants pourront prétendre à la licence CAF Pro. Cette dernière est un prérequis indispensable pour ceux qui aspirent à diriger au plus haut niveau du football africain.

Qui sont les anciens internationaux qui relèvent ce défi ?

Cette promotion compte parmi ses rangs des figures marquantes du football algérien, notamment Hocine Achiou et Samir Zaoui.

Anciens internationaux, ils ont choisi de se lancer dans cette aventure pour enrichir leurs compétences et apporter leur expertise au football africain.

Hocine Achiou, connu pour son parcours impressionnant en tant que milieu de terrain, et Samir Zaoui, ancien défenseur central respecté, voient dans ce diplôme une opportunité de contribuer à l’évolution du football sur le continent. Leur participation témoigne de l’attrait grandissant de ce programme auprès des professionnels du domaine.

Un apprentissage sous l’égide d’experts internationaux !

Le premier module de ce programme est supervisé par des experts de renommée mondiale. Parmi eux, Franck Thivilier, instructeur FIFA, et Raul Chipenda Neves, expert FIFA et instructeur CAF Elite, apportent leur expertise et leurs connaissances approfondies du football à ces futurs entraîneurs.

بالصور.. الفاف تطلق الدفعة الثانية من تكوين مدربي CAF PRO بحضور رئيسها وليد صادي#الأيام_سبورتس #رياضة #كرة_القدم pic.twitter.com/Vr34MKo1iE — الأيام سبورتس – elayemsports (@elayemsports_) November 25, 2025



La première journée a été marquée par la présence de Rabah Saadane, ancien sélectionneur national. Il a partagé son expérience et prodigué des conseils précieux aux stagiaires, ajoutant une dimension supplémentaire à cette formation déjà riche en enseignements.