ANDI : l’annonce d’un nouveau guichet spécial grands investissements et IDE

Le mercredi 15 juin 2022, le directeur général de l’ANDI ou Agence Nationale de Développement des Investissements a annoncé la mise en place d’un guichet spécial qui se chargera principalement des grands investissements et des investissements directs étrangers.

En effet, le gouvernement Algérien vise actuellement à faire développer le secteur industriel en instaurant une politique promotrice des investissements, surtout ceux émanant des non-résidents. C’est dans cette optique que les autorités envisagent, d’une part, la révision de la loi sur l’investissement, et d’autre part, la mise en place d’un nouveau guichet spécialement dédié aux grands investissements et aux IDE.

Création d’un guichet spécial : une bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers

Depuis quelques années, le gouvernement Algérien souhaite relancer les IDE qui ont décliné durant les 10 dernières années. Dernièrement, le DG de l’Agence ANDI a déclaré qu’un guichet pour les grands investissements et les IDE sera implémenté. La raison pour laquelle les autorités compétentes, sous les directives du président de la République, ont pris cette décision est que les grands investissements et les IDE nécessitent une plus grande attention, voire un travail complémentaire de suivi, d’assistance et d’accompagnement.

La principale différence entre ce guichet et le guichet classique, selon Mustapha Zikara (DG de l’ANDI), est que le guichet spécial aura la charge « d’enregistrer une large représentation des administrations, notamment celles chargées de l’attribution du foncier et du permis de construire ». Entre autres, ce guichet sera également chargé d’accompagner et d’assister les investisseurs dans toutes les démarches administratives, notamment en partant de la création de l’entreprise jusqu’à la fin des exonérations.

Une initiative coïncidant avec le projet de loi sur l’investissement

Actuellement, il y a un projet de loi relatif à l’investissement qui circule auprès des pouvoirs politiques. L’Etat, soucieux du développement du secteur industriel, veut proposer aux investisseurs une aide quant à la création de sociétés à travers cette nouvelle loi. Effectivement, le nouveau cadre juridique prévoit la mise en place d’un guichet unique pour les grands projets et les IDE géré par une nouvelle agence, Agence algérienne de promotion de l’investissement, qui remplacera l’ANDI.

En outre, M. Zikara a également annoncé que les textes relatifs à l’instauration et la mise en place de ce nouveau système de guichet étaient fin prêts, il ne reste plus que le feu vert soit donné par la chefferie du gouvernement.