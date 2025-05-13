Animation et Gaming : la fusion spectaculaire à l’horizon du FICAM 2025

L’univers du divertissement numérique est en constante évolution, et l’édition 2025 du Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM) ne fait pas exception à la règle. Cette année, le FICAM met en lumière une tendance émergente : la fusion entre animation et gaming. Un phénomène qui promet de révolutionner notre façon de consommer les médias interactifs. Préparez-vous à plonger dans un monde où les frontières entre cinéma d’animation et jeux vidéo s’estompent pour donner naissance à une expérience immersive inédite.

Restez connectés pour découvrir comment cette fusion spectaculaire redéfinit le paysage du divertissement numérique.

Le FICAM 2025 : une exploration des liens entre cinéma d’animation et jeu vidéo

La 23e édition du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se tiendra du 16 au 21 mai 2025. Organisé par la Fondation Aïcha en collaboration avec l’Institut français du Maroc à Meknès, le festival mettra cette année l’accent sur les connexions fascinantes entre le cinéma d’animation et le monde du jeu vidéo.

Cédric Babouche ouvrira le bal avec une conférence inaugurale sur le Transmédia, explorant comment les univers animés se prolongent dans les jeux vidéo, les web-séries ou les films interactifs.

Des ateliers innovants et une résidence d’écriture au programme du FICAM 2025

Le FICAM 2025 propose un éventail d’ateliers stimulants, allant de l’écriture scénaristique à l’animation, en passant par le design de personnages et le storyboard. Cette année, deux nouveaux ateliers font leur apparition : l’animation interactive pour jeux vidéo et la Narration inclusive, offrant ainsi à plus de cent étudiants une occasion unique d’apprentissage.

Par ailleurs, la Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation, pour sa dixième édition, accueillera six jeunes artistes qui bénéficieront d’une bourse d’écriture et d’un encadrement professionnel pendant un mois.

Le FICAM 2025 : un festival compétitif avec des récompenses prestigieuses

Le FICAM 2025 se distingue par trois grandes compétitions internationales, mettant en lumière le talent et la créativité dans le domaine de l’animation. Le Grand Prix Aïcha de l’Animation, premier concours du genre en Afrique et dans le monde Arabe, récompense le meilleur projet de court-métrage d’animation marocain avec une bourse de 50 000 dirhams et une résidence artistique à l’Abbaye de Fontevraud en France.

Pour la première fois, le festival accueillera également le World Cosplay Summit, événement majeur de la pop culture japonaise. Enfin, grâce à Ficam Maroc, le festival sera diffusé dans 11 villes du Royaume, permettant à un public plus large de découvrir les merveilles de l’animation.