Annaba envoie 22.000 tonnes de ciment blanc au Guatemala, un souffle économique inattendu

L’exportation de 22 000 tonnes de ciment blanc depuis le port d’Annaba vers le Guatemala marque une étape significative pour « Biskria Ciment ».

À bord du navire « MV Dimitra », cette opération illustre les efforts pour dynamiser les exportations hors hydrocarbures et renforcer la présence des produits nationaux sur la scène internationale.

Exportation de ciment blanc : un tournant économique pour Annaba

L’exportation de 22 000 tonnes de ciment blanc depuis le port d’Annaba vers le Guatemala marque une étape significative pour l’économie locale.

ميناء عنابة: شحن 22 ألف طن من الإسمنت الأبيض في إطار عملية تصدير نحو جمهورية غواتيمالا#الجزائر pic.twitter.com/HWiQJ0aiMe — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 10, 2026



Cette opération, orchestrée par l’entreprise « Biskria Ciment » et réalisée à bord du navire « MV Dimitra », illustre les efforts déployés pour diversifier les exportations algériennes au-delà des hydrocarbures.

En renforçant la compétitivité des produits nationaux sur les marchés internationaux, cette initiative contribue à dynamiser l’activité économique à travers les ports nationaux. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à soutenir les entreprises locales et à faciliter leur accès aux marchés étrangers.

Mobilisation des ressources pour une logistique efficace

L’entreprise portuaire d’Annaba a déployé un ensemble de ressources humaines et matérielles pour garantir le succès de l’opération d’exportation.

Des équipes spécialisées ont été mobilisées pour assurer la fluidité des marchandises et le respect des normes d’exportation.

En parallèle, des équipements modernes ont été utilisés pour optimiser le chargement des 22 000 tonnes de ciment blanc.

Face aux défis logistiques, des solutions innovantes ont été mises en place, soulignant l’importance de cette mobilisation pour renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux.

Impact économique et relations bilatérales renforcées

Cette opération d’exportation de ciment blanc vers le Guatemala s’inscrit dans une dynamique visant à stimuler l’économie guatémaltèque tout en renforçant les liens commerciaux entre les deux pays.

En diversifiant ses partenaires commerciaux, le Guatemala bénéficie d’une offre compétitive et de qualité, ce qui peut dynamiser son secteur de la construction.

Pour le Guatemala, cette importation représente une opportunité de renforcer ses infrastructures tout en établissant des relations économiques durables avec l’Algérie. Cette collaboration pourrait ouvrir la voie à de futures coopérations commerciales, favorisant ainsi une croissance économique mutuelle.