Annaba envoie 38 000 tonnes de ciment outre-Atlantique, un souffle économique inattendu

Le port d’Annaba se distingue par une opération d’exportation majeure, expédiant plus de 38 000 tonnes de ciment vers les États-Unis et l’Espagne.

Grâce à une organisation impeccable et des infrastructures modernes, ce hub stratégique renforce sa compétitivité et soutient les exportations hors hydrocarbures.

Une opération d’exportation record

Le port d’Annaba a récemment réalisé une opération d’exportation impressionnante, expédiant plus de 38 000 tonnes de ciment vers les États-Unis et l’Espagne.

Cette opération a été menée avec une efficacité remarquable, permettant un chargement rapide et fluide.

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Deux navires ont été mobilisés pour cette tâche : l’un a transporté 30 500 tonnes de ciment blanc vers Philadelphie et West Palm Beach, tandis que l’autre a acheminé 7 800 tonnes vers Almeria, en Espagne.

Grâce à une organisation rigoureuse et une coordination précise, le port a su mobiliser ses ressources matérielles et humaines pour mener à bien cette opération en un temps record.

Le fonctionnement continu des services, 24 heures sur 24, a permis d’assurer une grande fluidité des opérations, reflétant le professionnalisme des équipes sur le terrain.

Stratégies pour renforcer la compétitivité

Le port d’Annaba s’engage activement à améliorer ses performances et à renforcer sa compétitivité en soutenant les exportations hors hydrocarbures.

En accord avec les directives du ministère et du Groupe Services Portuaires « Serport », le port vise à devenir une plateforme stratégique pour faciliter l’accès des produits algériens aux marchés internationaux.

Pour atteindre cet objectif, le port mise sur une organisation rigoureuse et une coordination précise entre les différents intervenants.

La mobilisation des ressources matérielles et humaines, ainsi que le fonctionnement continu des services, assurent une fluidité optimale des opérations, démontrant ainsi le professionnalisme des équipes sur le terrain.

Une infrastructure moderne pour un avenir prometteur

La nouvelle zone extra-portuaire « El Mellaha » est un atout majeur pour le port d’Annaba. S’étendant sur 2,4 hectares, elle peut accueillir jusqu’à 3 000 conteneurs, réduisant ainsi la saturation des espaces existants.

Équipée d’un scanner performant pour camions et d’un système de vidéosurveillance, elle assure une gestion efficace des flux de marchandises.

Des projets d’extension sont en cours pour doubler sa capacité d’accueil, ce qui promet d’améliorer encore la fluidité des opérations.

Cette expansion renforcera la position du port comme un hub logistique clé, stimulant ainsi le commerce régional et international.