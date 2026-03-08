Annaba fait parler d’elle avec l’envoi massif de 15.000 tonnes de fer à béton en direction de la Lituanie

L’Algérie renforce sa présence sur les marchés internationaux, notamment européens, avec l’exportation de plus de 15.000 tonnes de fer à béton vers la Lituanie.

Une opération réalisée par l’entreprise Algerian Qatar Steel (AQS), mettant en lumière les capacités logistiques du port d’Annaba et soutenant la diversification de l’économie nationale.

Un exploit logistique : l’envoi de 15.000 tonnes de fer à béton vers la Lituanie

L’entreprise Algerian Qatar Steel (AQS), basée à Jijel, a récemment orchestré une opération d’exportation majeure depuis le port d’Annaba.

Plus de 15.000 tonnes de fer à béton ont été chargées sur le navire « Nassauborg » amarré au quai n°7, en direction de la Lituanie.

Cette opération complexe a nécessité la mobilisation de nombreux moyens techniques et logistiques du port.

Une coordination précise entre les différents acteurs a permis d’assurer un déroulement optimal du chargement, soulignant ainsi les capacités du port d’Annaba à gérer des opérations de grande envergure.

Les enjeux économiques de cette opération pour l’Algérie

Cette opération d’exportation massive s’inscrit dans la stratégie algérienne visant à stimuler les exportations hors hydrocarbures.

En facilitant l’accès des produits industriels, notamment sidérurgiques, aux marchés internationaux, l’Algérie répond à une demande croissante, particulièrement en Europe.

En outre, cette initiative renforce la présence du produit algérien sur les marchés étrangers. Elle soutient également la diversification de l’économie nationale et la promotion des exportations, deux axes majeurs de développement économique pour le pays.

Annaba, un port à la hauteur des défis !

Cette opération d’exportation démontre les capacités exceptionnelles des ports algériens, notamment celui d’Annaba, en matière de gestion de chargements massifs.

La coordination efficace entre divers acteurs a permis une réalisation optimale de cette tâche complexe.

Le succès de cette opération souligne l’aptitude du port d’Annaba à fournir des conditions adéquates aux opérateurs, renforçant ainsi la présence des produits algériens sur les marchés internationaux et soutenant la diversification économique du pays.