Annaba relance ses exportations avec 42.900 tonnes de ciment vers trois continents

L’exportation de ciment et clinker connaît un essor remarquable au port d’Annaba. Trois navires chargent actuellement 42.900 tonnes de ces matériaux essentiels, destinés à l’Italie, aux États-Unis et au Portugal.

Les entreprises Biskria Ciment et Holcim El Djazaïr orchestrent ces opérations stratégiques, renforçant ainsi leur présence sur le marché international.

Annaba : un hub d’exportation de ciment en pleine expansion

Le port d’Annaba s’affirme comme un centre névralgique pour l’exportation de ciment et de clinker, avec trois navires actuellement en chargement.



Le « NIKI T » charge 1 900 tonnes de ciment blanc pour l’Italie, tandis que le « GRACE C » prépare 33 000 tonnes pour les États-Unis, tous deux sous la bannière de Biskria Ciment.

Parallèlement, le « SIRUS SKY » est en cours de chargement de 8 000 tonnes de clinker à destination du Portugal, orchestré par Holcim El Djazaïr. Grâce à ces opérations, Annaba se positionne stratégiquement pour desservir divers continents.

Des destinations variées pour le ciment d’Annaba

Le port d’Annaba joue un rôle crucial dans la diversification des marchés d’exportation de ciment.

Avec 1 900 tonnes de ciment blanc en route vers l’Italie et 33 000 tonnes destinées aux États-Unis, Biskria Ciment renforce sa présence sur ces marchés clés. Ces exportations témoignent de l’importance stratégique de ces destinations pour l’économie locale.

En parallèle, Holcim El Djazaïr expédie 8 000 tonnes de clinker vers le Portugal, élargissant ainsi l’empreinte internationale d’Annaba.

Ces opérations illustrent la capacité du port à s’adapter aux besoins variés des marchés mondiaux, consolidant ainsi sa position de hub d’exportation.

Les acteurs clés de l’exportation de ciment

Biskria Ciment et Holcim El Djazaïr se distinguent comme des piliers de l’exportation de ciment blanc et de clinker depuis Annaba.

Biskria Ciment expédie 1 900 tonnes de ciment blanc vers l’Italie et 33 000 tonnes vers les États-Unis, utilisant les navires « NIKI T » et « GRACE C », respectivement, avec un conditionnement en big bags.

De son côté, Holcim El Djazaïr se charge de l’exportation de 8 000 tonnes de clinker vers le Portugal, via le navire « SIRUS SKY ».

Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la dynamisation des échanges internationaux depuis le port d’Annaba.