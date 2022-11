Annonce officielle du ministre de l’Industrie : les prix des voitures en Algérie vont baisser !

Les annonces sur le secteur automobile ont afflué ce mois dernier, avec l’autorisation d’importation des voitures d’occasion de moins de 3 ans, l’accord de reprise de l’usine Renault et l’entrée de FIAT en Algérie. Mais une annonce a fait une très grande polémique, cela concerne les prix des Renault assemblés en local qui sont vus comme exorbitants.

Pourquoi les voitures sont chères en Algérie ?

Les autorisations d’importation de voitures ont connu un long blocage pendant plus de 4 ans, c’est que ce mois d’octobre que l’importation des voitures d’occasion fut de nouveau autorisée.

Quant à l’importation des voitures neuves, la publication de cahier des charges est en attente, une publication demandée par le Président Abdelmadjid Tebboune il y a de cela déjà 3 semaines.

Dans le cadre de reprise de production de l’usine Renault située à Oran, seulement 1000 voitures ont été produites. Ces voitures concernent le Renault Symbol Extrême et le Renault Dacia Sandero. Les prix ont été plus ou moins exorbitants du fait du nombre limité de voitures disponibles, et cela malgré le fait qu’ils sont produits en local.

Ces prix vont baisser !

L’année 2023 sera l’année de production des voitures en Algérie. Une déclaration basée d’ailleurs sur l’existence des accords entre deux grands d’automobile et l’implication de plusieurs entreprises privées ou publiques en local et international.

Le ministre de l’Industrie promet aux Algériens que les prix vont baisser. Selon lui, l’importation fera aussi désormais son retour. Les prix du véhicule suivront la loi de l’offre et de la demande lorsque de nouvelles offres feront leurs apparitions, les voitures seront proposées à leurs prix réels.