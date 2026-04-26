Annulations de vols vers l’Algérie, une situation qui pourrait faire flamber les tarifs aériens

Face à la hausse du prix du kérosène et malgré une forte demande, Air Canada et Vueling ont récemment décidé de suspendre leurs liaisons directes entre l’Algérie, le Canada et l’Espagne pour l’été 2026.

Cette décision, qui intervient en pleine période de déplacements massifs de la diaspora algérienne, risque d’entraîner une augmentation des prix et de complexifier l’organisation des voyages.

Suspension des liaisons directes : un coup dur pour les voyageurs

La saison estivale 2026 s’annonce difficile pour les voyageurs entre l’Algérie et l’étranger, notamment pour la diaspora algérienne. Deux compagnies aériennes, Air Canada et Vueling, ont récemment décidé de suspendre leurs liaisons directes avec l’Algérie. La première a annulé sa liaison entre Montréal et Alger, tandis que la seconde a renoncé à sa liaison entre Alicante et Constantine.

Ces suspensions représentent un véritable casse-tête pour les voyageurs qui doivent désormais chercher des alternatives souvent moins pratiques et plus coûteuses. En effet, ces décisions entraînent une diminution du nombre de sièges disponibles en vol direct, ce qui pourrait conduire à une augmentation des prix, surtout en période de forte demande.

Quelles alternatives pour les passagers ?

Face à ces suspensions, les voyageurs sont contraints de revoir leurs plans. Ils doivent envisager des solutions alternatives comme prévoir des escales ou adapter leurs dates de départ. Ces ajustements peuvent rendre les voyages plus complexes et augmenter la pression sur les prix.

Il est également recommandé de réserver plus tôt pour éviter les désagréments. Cependant, ces changements risquent d’entraîner des trajets plus longs et potentiellement plus coûteux, rendant l’été 2026 particulièrement contraignant pour la diaspora algérienne.

Pourquoi une telle flambée des tarifs aériens ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces suspensions et l’augmentation des prix. L’un d’eux est la hausse du prix du kérosène, alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Cette augmentation des coûts opérationnels peut rendre certaines liaisons moins rentables pour les compagnies aériennes.

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Ces changements interviennent à un moment critique : les déplacements entre l’Algérie et sa. La demande accrue combinée à une offre réduite peut entraîner une hausse significative des tarifs aériens.