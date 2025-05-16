APN : le nouveau Code de procédure pénale adopté, ce qui va changer pour vous

L’Assemblée Populaire Nationale (APN) vient d’adopter un nouveau Code de procédure pénale. Cette réforme majeure, qui intervient dans le cadre d’une volonté de modernisation et d’adaptation du système judiciaire, promet des changements significatifs pour les justiciables. Mais quels sont ces changements ? Comment vont-ils impacter votre quotidien ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, afin de vous aider à mieux comprendre les implications de cette nouvelle législation.

Restez avec nous pour découvrir les principales modifications apportées par ce nouveau Code de procédure pénale.

Adoption du nouveau Code de procédure pénale par l’Assemblée populaire nationale d’Algérie

Lundi dernier, l’Assemblée populaire nationale (APN) d’Algérie a approuvé à la majorité le projet de loi instaurant un nouveau Code de procédure pénale. Le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a salué cette adoption, affirmant que ce code constitue une étape importante dans la réforme de la justice algérienne.

Il a également souligné que ce nouvel outil permettra d’équilibrer la lutte contre la criminalité et la protection des droits et libertés. Ce projet de loi a été adopté suite à plusieurs recommandations émises par le collectif de défense et après l’examen de 87 amendements.

Les principaux amendements du nouveau Code de procédure pénale

Le projet de loi adopté par l’APN a subi d’importants amendements. Parmi ceux-ci, la suppression du système de défenseur et du recours aux proches en matière criminelle, renforçant ainsi le rôle des avocats comme seuls habilités à assurer la défense.

De plus, la médiation devant la Police judiciaire a été supprimée, permettant à l’avocat de formuler des observations directement à toutes les étapes de l’action judiciaire. Ces modifications visent à renforcer les prérogatives des avocats tout au long de l’action publique et à garantir une justice plus équitable et respectueuse des droits et libertés.

Le rôle du ministre de la Justice dans l’adoption du nouveau Code de procédure pénale

Lotfi Boudjemaa, le ministre de la Justice, a joué un rôle déterminant dans l’adoption de ce nouveau code. Il a souligné que ce dernier est un outil essentiel pour équilibrer le droit de l’État à combattre la criminalité et la protection des droits et libertés. Selon lui, ce code marque une étape significative dans le processus de réforme de la justice algérienne, renforçant son rôle comme rempart solide des libertés et pilier fondamental de l’État de droit.

Il a également salué l’adoption des principales recommandations émises par le collectif de défense, affirmant que ces amendements contribuent à construire une justice forte consacrant l’État de droit.