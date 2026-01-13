Appel aux opérateurs économiques pour boucler les démarches d’importation des intrants de production

Les opérateurs économiques ayant déposé leurs programmes d’importation pour le premier trimestre 2026 sont invités à finaliser les procédures restantes et à vérifier l’état de leurs dossiers sur la plateforme numérique du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Une démarche bancaire est également nécessaire pour compléter le processus.

Finalisez vos démarches d’importation pour le premier trimestre 2026 !

Il est urgent pour les opérateurs économiques ayant soumis leurs plans prévisionnels d’importation de matières premières, d’intrants et d’équipements pour la production au premier trimestre 2026, de compléter les procédures en attente. Cette finalisation revêt une importance capitale.

Il est donc recommandé aux opérateurs concernés de vérifier l’état de leurs dossiers sur la plateforme numérique et de se rapprocher de leur banque pour achever les démarches de domiciliation bancaire. Ne tardez pas à finaliser ces étapes cruciales pour votre activité.

Avez-vous vérifié l’état de votre dossier sur la plateforme numérique ?

Si vous avez déposé vos programmes pour le premier semestre 2026 et qu’ils ont été approuvés par les services du ministère, il est crucial de consulter l’état de vos dossiers sur la plateforme numérique. Assurez-vous que vos dossiers ont bien été traités.

Recherchez la mention « Traité » dans la section relative à l’état de traitement. Cette confirmation indique que vos dossiers ont été correctement gérés par les services du ministère.

Ne négligez pas cette étape importante pour le bon déroulement de vos opérations.

N’oubliez pas de finaliser les procédures de domiciliation bancaire !

Il est essentiel pour les opérateurs concernés de se rapprocher de la banque de leur choix afin de conclure les démarches de domiciliation bancaire.

Cette étape est cruciale pour assurer le bon déroulement de vos activités. Ces informations proviennent d’un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Il est donc impératif de prendre en compte ces directives pour éviter tout désagrément futur.