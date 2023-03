Le lundi 20 mars 2023, Abdelmadjid Tebboune, président de la République et ministre de la Défense nationale d’Algérie, a présidé une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion avait pour objectif de discuter de deux problématiques importantes pour le pays : l’approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan 2023 et l’avancement des projets de dessalement de l’eau de mer et d’alimentation en eau potable.

Renforcement du contrôle et de l’organisation pour éviter la pénurie et la spéculation

Le Président Tebboune a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de renforcer le contrôle et l’organisation dans les grandes villes afin de garantir un approvisionnement adéquat en produits de base durant le mois sacré. Il souhaite ainsi éviter toute forme de pénurie et de spéculation qui pourraient nuire à la population.

Fourniture de produits essentiels aux prix raisonnables

Afin de s’éloigner de l’austérité, le Président de la République a demandé au gouvernement de fournir les produits essentiels à des prix raisonnables pour permettre aux citoyens de profiter pleinement du mois de Ramadan.

Réduction exceptionnelle des prix des transports aériens et maritimes pendant le Ramadan

En parallèle, Abdelmadjid Tebboune a également ordonné la réduction des prix des transports aériens et maritimes, exceptionnellement pendant le Ramadan, de 50% au profit de la communauté nationale à l’étranger. Cette mesure vise à permettre aux Algériens résidant à l’étranger de passer ce mois sacré auprès de leurs familles malgré les difficultés économiques qu’ils rencontrent dans leur pays de résidence.

Un plan pour réduire les prix des légumes et lutter contre la flambée des tarifs alimentaires

Chaque année, les ménages algériens font face à une flambée des prix des aliments durant le mois du jeûne, mettant à rude épreuve leur budget. Pour le mois de Ramadan 2023, les autorités ont mis en place un plan visant à concrétiser la baisse des prix des légumes, notamment de l’oignon. Ce plan consiste en plusieurs mesures :

La mise en place d'une stratégie adéquate pour assurer des prix raisonnables des légumes

L'encouragement de la production locale et le soutien des agriculteurs

La lutte contre la spéculation et les pratiques illégales sur le marché

Le suivi régulier des prix et l'ajustement des mécanismes de régulation si nécessaire.

