Après sa rupture avec Reghis, Soumia surprend ses abonnés avec cette vidéo

L’acteur algérien Mohamed Reghis et sa femme Soumia vivent une histoire amoureuse un peu compliquée ces derniers mois jusqu’à même, se séparer. Gros coup de tonnerre toutefois : l’ex-partenaire de Reghis révèle une nouvelle qui a surpris plus d’un.

Une annonce inattendue

Mohamed Reghis et Soumia Mohamed ne cessent de surprendre leurs fans. Dernièrement, on a appris qu’ils avaient mis fin une nouvelle fois à leur relation. Mais une nouvelle encore plus étonnante a été annoncée par l’ex-partenaire du célèbre acteur !

Il faut se rappeler que les amoureux enchaînent incessamment les ruptures et les réconciliations que certains de leurs abonnés ne croient plus en leur amour. Quelques jours après l’affirmation de leur rupture, Soumia fait toutefois une annonce disant que leur famille va bientôt s’élargir.

C’est ce qu’elle a fait savoir à travers une vidéo postée sur son compte Instagram, où elle affiche son ventre bien rond. Elle a donc annoncé qu’elle est belle et bien enceinte de son 2ème enfant avec l’acteur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @charisma_dz

Que penser de cette nouvelle ?

Les fans, généralement optimistes, se sont remis à croire en l’amour du couple, en espérant une énième réconciliation suite à cet heureux évènement.

Mais il semble que pour cette fois, leur rupture est bien définitive. D’ailleurs, Reghis a publié sur les réseaux sociaux que la vie commence après la réparation.

Ce qui n’a fait qu’irriter son ex-épouse. Elle a donc décidé de répliquer en postant une story. Voici ce qu’elle avait écrit : « Si ta vie commence après ta séparation de tes enfants… que Dieu ait ton âme ».