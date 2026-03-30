Après trois ans d’absence, le Tariq Ibn Ziyad d’Algérie Ferries reprend du service

Après trois ans de rénovation en Grèce, le navire Tariq Ibn Ziyad, appartenant à l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) sous la dénomination commerciale Algérie Ferries, s’apprête à revenir au port de Annaba.

Cette remise à neuf, qui a concerné les systèmes de propulsion, les installations électriques et les espaces passagers, permettra à la compagnie de renforcer sa capacité de transport sur les liaisons méditerranéennes.

Le Tariq Ibn Ziyad, un navire rénové et prêt à reprendre du service

Après trois ans de rénovation en Grèce, le Tariq Ibn Ziyad, propriété de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), est sur le point de regagner l’Algérie.

Les travaux de rénovation ont porté sur les systèmes de propulsion, les installations électriques et les espaces destinés aux passagers, transformant le navire en une version modernisée de lui-même.

Le navire a été mis aux normes internationales de sécurité et de navigation, garantissant ainsi un voyage sûr et confortable pour tous les passagers. Son retour marque une étape importante dans la revitalisation de la flotte d’Algérie Ferries.

Quel avenir pour le Tariq Ibn Ziyad au sein de la flotte d’Algérie Ferries ?

Le Tariq Ibn Ziyad, en service depuis 1995, peut accueillir environ 1800 passagers et 600 véhicules. Historiquement, il a desservi des liaisons entre l’Algérie et plusieurs ports européens.

Son retour modifie la composition de la flotte d’Algérie Ferries qui compte désormais quatre navires, renforçant ainsi sa capacité de transport sur les liaisons méditerranéennes.

Cependant, aucune information précise n’a été communiquée concernant la date de remise en service commercial du navire ni les liaisons qu’il pourrait assurer à l’avenir.

Les observateurs s’attendent à ce qu’il soit affecté aux lignes les plus fréquentées, notamment vers la France et l’Espagne.

Un renforcement attendu des liaisons méditerranéennes

Les experts du secteur maritime anticipent l’affectation du Tariq Ibn Ziyad aux lignes les plus fréquentées, en particulier vers la France et l’Espagne. Cette décision serait stratégique pour répondre à la forte demande sur ces trajets.

Le retour du Tariq Ibn Ziyad offre à Algérie Ferries une opportunité de renforcer sa capacité de transport sur les liaisons méditerranéennes.

En prévision de la saison estivale, cette augmentation de capacité permettra d’accueillir un plus grand nombre de passagers, contribuant ainsi à la croissance de l’entreprise.