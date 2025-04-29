Aptiv se tourne vers l’Algérie : une percée imminente dans la production automobile locale

L’industrie automobile algérienne est sur le point de connaître une révolution majeure. Aptiv, le géant mondial des technologies automobiles, a jeté son dévolu sur l’Algérie pour étendre ses opérations de production. Cette décision pourrait marquer un tournant décisif dans le paysage automobile local, avec des implications potentiellement significatives pour l’économie nationale. Dans cet article, nous explorerons les raisons qui ont poussé Aptiv à choisir l’Algérie et les impacts possibles de cette percée imminente sur la production automobile locale.

Restez connectés pour découvrir comment l’Algérie se positionne en tant que nouvelle destination privilégiée pour les investissements dans le secteur automobile.

Aptiv envisage d’investir dans le marché automobile algérien

La semaine dernière, Aptiv, un équipementier américain de renom spécialisé dans la production de faisceaux électriques pour véhicules, a exprimé son intérêt pour le marché automobile algérien. Une délégation de l’entreprise, accompagnée par des responsables de Stellantis, a rencontré Sifi Ghrieb, le ministre de l’Industrie algérien, pour discuter d’un éventuel investissement dans le secteur automobile du pays.

Aptiv, anciennement connu sous le nom de Delphi jusqu’en 2015, est aujourd’hui un leader mondial en technologie, fournissant des capacités logicielles, des plateformes informatiques avancées et des solutions de composants techniques à 150 sites de fabrication dans 50 pays.

Le parcours d’Aptiv, de Delphi à leader mondial de la technologie

Aptiv, autrefois Delphi, a su se réinventer après sa séparation avec General Motors en 2015. Aujourd’hui, l’entreprise est un acteur majeur de la technologie automobile à l’échelle mondiale. Elle fournit des solutions logicielles, des plateformes informatiques avancées et des composants techniques à 150 sites de production dans 50 pays différents.

En 2017, Aptiv s’est distinguée en devenant pionnière dans le domaine des véhicules autonomes, en déployant une flotte sur le réseau Lyft aux États-Unis. L’année suivante, elle a marqué une nouvelle étape en fournissant la première solution d’infodivertissement pour véhicule fonctionnant sous Android Automotive de Google.

