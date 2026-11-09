AQS fait exploser ses exportations : plus de 274 millions de dollars en 2026

L’industrie sidérurgique algérienne renforce sa présence sur les marchés internationaux. Depuis son complexe de Bellara, à Jijel, Algerian Qatari Steel (AQS) vient de lancer une nouvelle opération d’exportation portant sur près de 100 000 tonnes de produits sidérurgiques.

Évaluée à plus de 39 millions de dollars, cette opération porte le montant des exportations de l’entreprise à plus de 274 millions de dollars depuis janvier 2026. Deux nouvelles destinations sont concernées : l’Arabie saoudite et la Lituanie.

AQS expédie près de 100 000 tonnes de fer vers deux nouveaux débouchés

Dans le cadre de cette opération annoncée le 7 novembre 2026, à l’occasion de la Journée nationale de l’exportation, AQS a mobilisé exactement 99 470 tonnes de produits sidérurgiques. La valeur commerciale de ces cargaisons dépasse les 39 millions de dollars.



Les expéditions concernent deux marchés aux besoins industriels différents. L’Arabie saoudite reçoit des boulettes de fer réduit, une matière première utilisée dans les processus de fabrication de l’acier. De son côté, la Lituanie accueille des cargaisons de rond à béton et de fil machine, deux produits destinés notamment aux secteurs de la construction et de l’industrie métallurgique.

Cette diversification des destinations permet au complexe de Bellara de commercialiser plusieurs catégories de produits finis et semi-finis. Elle témoigne également de sa capacité à répondre aux exigences de marchés étrangers aux profils différents.

Plus de 545 000 tonnes exportées et 274 millions de dollars en 2026

Les performances commerciales d’AQS dépassent largement cette dernière opération. Depuis le début de l’année 2026, l’entreprise a exporté plus de 545 000 tonnes de produits sidérurgiques, générant des recettes supérieures à 274 millions de dollars.

Ces résultats traduisent l’importance prise par le complexe industriel de Bellara dans les exportations algériennes hors hydrocarbures. Implanté dans la commune d’El Milia, dans la wilaya de Jijel, le site dispose d’installations dédiées à la production de différents produits sidérurgiques.

Le volume cumulé des expéditions illustre également la capacité du groupe à assurer des approvisionnements réguliers vers plusieurs marchés internationaux. La progression des ventes extérieures repose notamment sur la commercialisation du rond à béton, du fil machine et des produits destinés à la production d’acier.

Bellara renforce la place de la sidérurgie algérienne à l’international

Le développement des exportations d’AQS s’inscrit dans la stratégie nationale de diversification économique. Les autorités algériennes cherchent à augmenter les recettes issues des activités industrielles et à réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures.

Dans cette perspective, la sidérurgie représente un secteur stratégique, notamment grâce à la disponibilité des matières premières, aux capacités de transformation industrielle et aux possibilités d’approvisionnement des marchés étrangers.

La présence d’AQS en Arabie saoudite et en Europe, à travers la Lituanie, constitue un levier supplémentaire pour élargir ses débouchés commerciaux.