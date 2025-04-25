Arabie Saoudite : une « amende record » pour visa expiré, voici les détails

L’Arabie Saoudite fait parler d’elle avec une « amende record » infligée pour un visa expiré. Un sujet qui soulève de nombreuses questions et suscite l’intérêt à l’échelle internationale. Quels sont les détails de cette affaire ? Quelles sont les implications pour les voyageurs étrangers dans le pays ? Cet article se propose de vous apporter des réponses claires et précises, en se basant sur des informations fiables et vérifiées.

Restez avec nous pour découvrir les tenants et aboutissants de cette situation inédite qui marque l’année 2025.

Arabie Saoudite : Durcissement des sanctions pour visa expiré

Le ministère de l’Intérieur saoudien a récemment annoncé un durcissement des sanctions à l’encontre des voyageurs qui dépassent la date de validité de leur visa. Ces derniers s’exposent désormais à une amende pouvant atteindre 50 000 rials saoudiens (environ 11 600 €), une peine de prison et une expulsion du territoire.

Cette mesure, annoncée le 22 avril, intervient dans un contexte de suspension de la délivrance de plusieurs types de visas pour les voyageurs de 14 pays, dont l’Algérie. Elle vise notamment à lutter contre les pèlerins clandestins qui tentent d’accomplir leur hajj sans autorisation.

Suspension de visas pour l’Arabie Saoudite : quels pays et types de visas concernés ?

Depuis le 13 avril, l’Arabie Saoudite a suspendu la délivrance de plusieurs types de visas pour les voyageurs provenant de 14 pays, dont l’Algérie. Cette mesure, qui durera jusqu’à la fin du Hajj en juin, concerne tous les visas à l’exception du visa Hajj.

Ce dernier ne permet pas à son détenteur d’accomplir le pèlerinage, une restriction visant à prévenir les tentatives de pèlerinage clandestin. Le ministère de l’Intérieur saoudien a mis en place des numéros pour signaler les contrevenants, soulignant ainsi la sévérité de ces nouvelles règles.

La lutte contre les pèlerins clandestins : une priorité pour l’Arabie Saoudite

Le phénomène des pèlerins clandestins, qui tentent d’accomplir le Hajj sans autorisation, est un problème majeur pour l’Arabie Saoudite. Ces individus, en violation de leur visa, représentent un défi pour la gestion et la sécurité du pèlerinage. Pour contrer ce fléau, le ministère de l’Intérieur saoudien a mis à disposition des numéros permettant de signaler les contrevenants.

Ces lignes téléphoniques, opérationnelles 24/7, sont un outil essentiel pour lutter contre cette pratique illégale. Les citoyens et résidents sont ainsi encouragés à participer activement à la lutte contre le pèlerinage clandestin, contribuant à maintenir l’ordre et la sécurité durant cette période sacrée.