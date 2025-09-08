Arrêt inattendu à Maghnia (Tlemcen) : l’usine de pièces de rechange en suspens, voici les détails

L’industrie automobile algérienne est en émoi suite à l’arrêt inattendu des activités de l’usine de pièces de rechange située à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen. Cette suspension temporaire soulève de nombreuses interrogations et suscite une grande inquiétude parmi les travailleurs et les acteurs du secteur. Quelles sont les raisons de cet arrêt ? Quelles pourraient être les conséquences sur l’économie locale et nationale ?

Cet article se propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions, en se basant sur des informations fiables et vérifiées. Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette affaire qui secoue le monde de l’automobile en Algérie.

Zoom sur l’usine TFMHP à Maghnia

Implantée au cœur de la zone industrielle de Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, l’usine TFMHP, spécialisée dans la production de pièces détachées, demeure silencieuse depuis plusieurs mois.

Malgré des investissements conséquents et un équipement de pointe, cette unité de production, propriété de la société TFMHP, est en stand-by. Le propriétaire dénonce une paralysie due à des entraves bureaucratiques, malgré le potentiel significatif de cette usine pour l’économie locale.

Capacités de production et avantages économiques potentiels de l’usine TFMHP

L’usine TFMHP est dotée d’un four de fusion thermique capable de traiter 13 tonnes de matière première, principalement de l’acier brut. Cette installation permet à l’usine d’atteindre un taux d’intégration industrielle de 100%, une performance rare dans le secteur en Algérie.

De plus, son système de production entièrement automatisé peut produire jusqu’à 20 000 pièces par jour sans intervention humaine, répondant ainsi aux normes internationales de l’industrie 4.0. Si elle était en fonctionnement, cette usine pourrait contribuer à réduire les importations de pièces mécaniques et stimuler l’économie locale.

Le blocage bureaucratique : un frein à l’initiative privée

Le cas de l’usine TFMHP met en lumière les difficultés rencontrées par les entrepreneurs en Algérie. Malgré une usine prête à produire, le propriétaire se heurte à des obstacles administratifs qui empêchent l’obtention des autorisations nécessaires.

Cette situation soulève des questions sur l’environnement des affaires en Algérie, où malgré les discours officiels favorables à la relance industrielle, des blocages bureaucratiques persistent.

Les autorités locales et nationales sont donc interpellées pour lever ces entraves et permettre à des projets stratégiques de voir le jour. Dans un contexte économique tendu, chaque jour de blocage représente une perte pour l’économie nationale, accentuant le besoin urgent de diversification.