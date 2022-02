Arrivage de la nouvelle Renault Twingo 2022 en Algérie

Comme la plupart des constructeurs automobiles, Renault essaie de satisfaire au mieux ses clients. Et l’Algérie fait partie des pays qui profiteront de son plus grand savoir-faire, notamment avec l’arrivage de la nouvelle Renault Twingo 2022. Découvrez les prix et les caractéristiques de cette voiture.

Livrée avec la carte grise

Certes, le marché de l’automobile algérien subit une crise persistante due au gel des activités d’importation et de montage de véhicules neufs. Toutefois, certains concessionnaires cherchent tout de même à satisfaire les consommateurs auto. Ainsi, un commerçant algérien vient de dévoiler le tarif et les caractéristiques de la Renault Twingo 2022.

Il s’agit d’un concessionnaire multi-marques qui se trouve dans la wilaya de Béjaïa qui s’est tenu d’apporter d’autres précisions, notamment concernant les caractéristiques et les conditions de vente.

En effet, la Twingo 2022 serait disponible en deux couleurs différentes, en rouge et noir, et est livrée immédiatement avec remise de la carte grise.

La même source, notamment le site spécialisé OuedKniss, a ajouté qu’il est question de la toute dernière édition de cette voiture citadine à la fois élégante, pratique et sophistiquée.

Prix et caractéristiques

La Renault Twingo vient de l’Allemagne et est équipée d’un moteur essence 75 ch de 1,2 litres. Elle se pare aussi d’une boîte de vitesse manuelle.

A noter que la voiture est ultra-économique. De plus, elle présente un design particulièrement sobre lui permettant de circuler en ville sans problème.

Mis à part cela, elle dispose de tous les équipements indispensables au confort et à la sécurité de son utilisateur. Du système de climatisation digital aux systèmes ABS et EPS, tout y est pour satisfaire les besoins du conducteur.

Sans oublier les rétroviseurs latéraux et les commandes électroniques pour les 4 vitres.

La Renault Twingo est la voiture idéale pour ceux qui recherchent un petit véhicule qui peut être stationné un peu partout. Concernant son prix, elle serait commercialisée à 350 millions de centimes de dinars.