Arrivée triomphale des Lionnes au complexe Mohammed VI : les images impressionnantes

L’équipe féminine de football, surnommée les Lionnes, a fait une entrée remarquable au complexe Mohammed VI. Les images capturées lors de cet événement sont tout simplement époustouflantes et témoignent de l’enthousiasme et du soutien sans faille des fans. Cet article vous propose de revivre ces moments forts à travers une sélection de clichés impressionnants. Préparez-vous à être transporté au cœur de cette arrivée triomphale qui restera gravée dans les annales du sport féminin.

Restez connecté pour découvrir ces images inédites qui illustrent parfaitement la ferveur et la passion qui entourent les Lionnes.

Stage intensif pour l’équipe féminine de football du Maroc en vue de la Coupe d’Afrique des nations

L’équipe nationale féminine de football du Maroc se prépare activement pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Du 11 au 19 juin, les joueuses se retrouvent au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (Salé) pour un stage de préparation intense. Jorge Vilda Rodriguez, le sélectionneur national, a fait appel à 30 joueuses pour ce rassemblement crucial, selon les informations fournies par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

Ce stage représente une étape clé dans la préparation de l’équipe, qui aspire à briller lors du tournoi continental.

Jorge Vilda Rodriguez, le maître d’orchestre de la sélection marocaine féminine

Le rôle de Jorge Vilda Rodriguez, le sélectionneur national, est crucial dans la préparation de l’équipe féminine de football du Maroc pour la Coupe d’Afrique des nations. C’est lui qui a choisi les 30 joueuses qui participeront au stage intensif au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (Salé). La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé cette liste sur son site web, mettant en lumière le travail minutieux de Rodriguez dans la sélection des talents.

Ce stage est une occasion pour le sélectionneur d’affiner sa stratégie et de renforcer la cohésion de l’équipe, en vue de leur performance lors du tournoi continental.

Présentation des joueuses sélectionnées pour le stage de préparation

Les 30 joueuses convoquées par Jorge Vilda Rodriguez se répartissent en quatre groupes selon leur poste. Les gardiennes de but sont Khadija Rmichi, Fatima Zahra Jabraoui, Hind Hassnaoui et Ines Arouaissa. La défense est assurée par Hannan Ait Lhaj, Zeineb Radouani, Ghizlen Chahri, Sabagh Sghir, Aziza Rebbah, Nouhaila Benzina, Siham Boukhami, Yassmin Amrabet et Najat Belhabib.

Le milieu de terrain compte Soumaia Hadi, Ghizlane Chebbak, Najat Badri, Elodi Nakach, Anissa Lahmari, Salma Bougarch, Sara Kassi, Sanae Mssoudy, Imane Ghazouani et Imane Tourris. Enfin, l’attaque est composée de Fatima Tagnaout, Jad Nassi, Soukaina Ouzraoui, Ranya Boutibi, Imane Saoud, Btissam Jraidi et Kenza Chabil. Ces joueuses ont toutes démontré leurs compétences et leur détermination lors de leurs précédentes performances.