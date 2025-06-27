Ascension politique : la députée marocaine qui dirige désormais les jeunes démocrates d’Afrique

Découvrez l’histoire inspirante d’une députée marocaine qui a gravi les échelons pour devenir une figure majeure de la politique africaine. Cette femme audacieuse et déterminée est désormais à la tête des jeunes démocrates d’Afrique, un rôle clé dans le paysage politique du continent. Son ascension rapide et son leadership fort sont une source d’inspiration pour beaucoup.

Marwa El Ansari élue présidente de l’Union des jeunes démocrates d’Afrique

Marwa El Ansari, députée et membre du bureau exécutif de la Jeunesse istiqlalienne, a été désignée présidente de l’Union des jeunes démocrates d’Afrique (YDUA) lors du 4ème congrès de l’organisation qui s’est tenu à Rabat.Avec une majorité écrasante de 15 voix contre 3 pour sa concurrente du Parti chrétien démocrate d’Afrique du Sud.

Mme El Ansari a affirmé que son mandat de deux ans sera consacré au partage de l’expérience marocaine en matière de participation politique des jeunes et à l’établissement de nouveaux partenariats, notamment avec l’Union internationale des jeunes démocrates (IYDU), dont elle est également vice-présidente.

Les défis de la jeunesse africaine et les objectifs du mandat d’El Ansari

Face aux nombreux défis auxquels est confrontée la jeunesse africaine, Marwa El Ansari souligne l’importance d’une coordination constante et de stratégies collectives. Elle envisage d’utiliser les réseaux sociaux pour renforcer la présence numérique de l’YDUA et en faire une plateforme de plaidoyer pour les causes justes du continent.

Le 4e congrès de l’YDUA, qui a rassemblé plus de 40 jeunes représentants de 30 partis politiques de plus de 20 pays africains, s’est déroulé sous le thème « Démocratiser l’Afrique à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle ».

Le rôle des réseaux sociaux et de l’IA dans la démocratisation de l’Afrique

