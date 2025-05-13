Ascension spectaculaire de l’euro face au dinar algérien : Qui en profite et qui en pâtit ?

L’ascension fulgurante de l’euro face au dinar algérien a suscité de nombreuses réactions. Si certains y voient une opportunité à saisir, d’autres redoutent les conséquences économiques potentiellement désastreuses. Mais qui sont ces gagnants et ces perdants ? Quels sont les impacts réels de cette évolution monétaire sur l’économie algérienne ? Cet article se propose d’analyser en détail les effets de cette hausse spectaculaire, en mettant en lumière les bénéficiaires et les victimes de cette situation.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de ce phénomène financier complexe.

L’euro maintient sa force face au dinar algérien

Sur le marché noir des devises, l’euro continue de se négocier à un niveau élevé par rapport au dinar algérien, flirtant avec son record historique. Ce samedi, la monnaie européenne s’échangeait à 260,5 dinars l’unité à Alger, légèrement en dessous du taux de jeudi (261 dinars). En comparaison, le dollar américain reste stable, se négociant à 235,5 dinars algériens l’unité depuis mi-avril.

L’euro a franchi le seuil symbolique des 260 dinars début mai et a réussi à maintenir sa position, se rapprochant de son record de 262 dinars atteint le 9 décembre dernier, suite à l’annonce d’une augmentation de l’allocation touristique.

Facteurs de la montée de l’euro sur le marché noir algérien

Plusieurs éléments sont à l’origine de cette ascension de l’euro sur le marché parallèle des devises en Algérie. Certains pointent du doigt le retard dans l’attribution de la nouvelle allocation touristique, tandis que d’autres évoquent l’interdiction de régler certaines transactions immobilières en espèces, ce qui a exacerbé la thésaurisation des dinars en euros.

Le renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent et le début de la campagne Hadj 2025 ont également joué un rôle dans cette hausse. Cette situation pénalise les Algériens contraints de se tourner vers le marché noir pour financer divers besoins, tels que les études à l’étranger, les soins médicaux ou encore l’importation de produits.

Les gagnants et les perdants de la flambée de l’euro

Cette envolée de l’euro est une épreuve pour les Algériens qui doivent se tourner vers le marché noir pour financer divers besoins, comme les études à l’étranger ou les soins médicaux. Ils sont les grands perdants de cette situation. En revanche, ceux qui ont acquis des euros fin décembre peuvent réaliser un bénéfice substantiel s’ils décident de vendre maintenant.

Les retraités algériens de France qui perçoivent leurs pensions en devises en Algérie voient également cette hausse comme une opportunité. Cependant, pour les touristes étrangers et les Algériens de l’étranger visitant l’Algérie, cette situation présente à la fois des opportunités et des risques.