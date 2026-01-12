ASL Airlines bouscule les règles avec une offre inédite sur la franchise bagages

ASL Airlines France révolutionne sa franchise bagages. Depuis le 9 janvier 2026, la compagnie aérienne offre plus de flexibilité à ses passagers avec une nouvelle gamme de tarifs pour l’ajout de bagages supplémentaires.

Cette initiative vise à simplifier les démarches lors de la réservation et à répondre aux besoins spécifiques de chaque voyageur.

ASL Airlines France innove avec une nouvelle offre bagages

Les passagers ayant opté pour le tarif MINI peuvent désormais ajouter un bagage cabine supplémentaire pour un coût variant entre 25€ et 35€ selon le moment de l’ajout.



Cette option est idéale pour ceux qui souhaitent voyager avec plus d’affaires sans enregistrer un bagage en soute.

De plus, la compagnie aérienne propose un tarif attractif pour l’ajout d’un bagage de 23kg en soute. Le tarif varie entre 70€ et 130€ en fonction du moment de l’ajout.

C’est une solution pratique pour transporter vos effets personnels en toute sécurité sans dépasser les limites de poids. Il est recommandé de vérifier les tarifs en ligne pour éviter les coûts supplémentaires à l’aéroport.

Des options pour ajouter des bagages supplémentaires

ASL Airlines France offre la possibilité d’ajouter un troisième ou quatrième bagage de 23kg. Le tarif est de 70€ lors de la réservation ou en ligne, et grimpe à 130€ à l’aéroport.

Cette option permet aux voyageurs de transporter plus d’affaires, que ce soit pour un long séjour ou pour des équipements spécifiques.

32 kg Poids maximal autorisé Toute valise dépassant cette limite ne pourra pas être enregistrée, quel que soit le tarif choisi par le passager.

De plus, les bagages mal emballés ou non conformes aux règles de sécurité seront refusés. Il est donc essentiel de bien préparer vos bagages en respectant les dimensions et le poids autorisés.

Respect des règles de sécurité et dimensions des bagages

En conclusion, ASL Airlines France propose une gamme de tarifs adaptée aux besoins des passagers.

Cette flexibilité permet d’éviter les coûts supplémentaires à l’aéroport et de voyager en toute sérénité. Il est donc recommandé de vérifier les dimensions et le poids de vos bagages avant votre départ.