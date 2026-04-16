ASL Airlines dévoile une offre estivale alléchante pour les vols France-Algérie en 2026

Préparez-vous à découvrir l’offre spéciale estivale 2026 d’ASL Airlines pour ses vols France-Algérie.

Cette promotion, adaptée aux besoins des voyageurs, comprend plusieurs catégories de billets avec des avantages inédits.

De la franchise bagage revue à la hausse au tarif réduit pour les enfants, ASL Airlines met tout en œuvre pour rendre votre voyage plus agréable.

ASL Airlines : offre estivale inédite pour les vols France-Algérie en 2026

La compagnie aérienne française ASL Airlines dévoile une offre spéciale estivale pour ses liaisons France-Algérie en 2026.

Cette initiative commerciale, qui intervient dans un contexte de demande croissante sur ces trajets, s’adresse à diverses catégories de billets.



Valable du 15 avril au 24 octobre 2026, cette offre concerne tous les vols opérés par ASL Airlines durant cette période.

Une stratégie visant à adapter les conditions de voyage aux besoins des passagers pendant la saison estivale.

Des tarifs adaptés aux besoins estivaux des voyageurs

Pour répondre aux attentes des passagers durant l’été, ASL Airlines modifie les conditions de ses tarifs Basic et Standard.

Le tarif Basic inclut désormais un bagage en soute de 15 kg sans frais supplémentaires, offrant ainsi une franchise bagage plus complète dès le tarif le plus bas.

Quant au tarif Standard, il offre une flexibilité accrue avec la possibilité d’une première modification gratuite du billet.

De plus, ce tarif comprend un bagage en soute de 23 kg, idéal pour les voyageurs ayant besoin d’emporter plus d’affaires pendant leurs vacances estivales.

Réductions attractives pour les enfants et réservations flexibles

ASL Airlines propose une offre spéciale pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, avec une réduction de 20% sur le prix hors taxes du billet adulte.

Cette offre, qui s’applique à tous les tarifs, y compris MINI, BASIC, STANDARD et FLEX, est soumise à disponibilité.

La compagnie aérienne souligne que cette réduction dépend des conditions de réservation en vigueur.

Elle fait partie intégrante de la politique tarifaire mise en place par ASL Airlines pour les vols entre la France et l’Algérie durant la saison estivale 2026.