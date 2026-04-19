ASL Airlines France multiplie les vols vers l’Algérie en 2026, une aubaine pour les voyageurs estivaux

Préparez-vous à découvrir l’Algérie comme jamais auparavant ! ASL Airlines France renforce son programme estival 2026 avec plus de 50 vols hebdomadaires reliant 16 villes françaises à sept destinations algériennes.

De nouvelles offres tarifaires, incluant des bagages en soute et des modifications de billets gratuites, ainsi que des options de paiement échelonné, rendent le voyage encore plus accessible. Embarquez pour une aventure inoubliable dès l’été prochain.

ASL Airlines France : renforcement du programme de vols pour l’été 2026

Pour la saison estivale 2026, ASL Airlines France intensifie son offre de vols entre la France et l’Algérie.

Avec plus de 50 vols hebdomadaires, la compagnie aérienne élargit son réseau, reliant 16 villes françaises à sept destinations algériennes dont Alger, Béjaïa, Annaba, Oran, Tlemcen, Sétif et Constantine.



Ce dispositif renforcé confirme la continuité des lignes ouvertes précédemment, en complément des dessertes historiques depuis plusieurs villes françaises.

La capitale algérienne, Alger, reste le principal point de desserte avec une fréquence de 37 vols par semaine, la plus élevée du programme.

Les destinations privilégiées par ASL Airlines France

ASL Airlines France propose des vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Alger, Béjaïa et Annaba. De plus, la compagnie aérienne concentre ses vols depuis Paris-Orly sur Alger.

D’autres liaisons sont également assurées depuis plusieurs villes françaises telles que Mulhouse, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Perpignan vers différentes destinations algériennes.

Alger est le principal point de desserte du réseau estival 2026 d’ASL Airlines France avec 37 vols hebdomadaires prévus.

Cette fréquence élevée témoigne de l’importance de la capitale algérienne dans le programme de vols de la compagnie.

Nouvelles offres tarifaires attractives

ASL Airlines France introduit pour l’été 2026 des offres tarifaires plus avantageuses. Le tarif « Basic » inclut désormais un bagage en soute de 15 kg sans frais supplémentaire, permettant aux voyageurs d’économiser jusqu’à 130 euros par billet.

De plus, chaque passager peut emporter 3 kg d’effets personnels sous le siège et un bagage cabine de 10 kg.

Le tarif « Standard » offre également plus de flexibilité avec une première modification de billet gratuite, que ce soit pour la date ou la destination, hors différence tarifaire.

Enfin, ASL Airlines France propose désormais un paiement échelonné jusqu’à 10 fois, en complément des options en 3 ou 4 échéances déjà existantes.