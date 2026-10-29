ASL Airlines multiplie les vols entre Alger et Paris, une aubaine pour les voyageurs

ASL Airlines ajuste son programme de vols entre l’Algérie et la France à l’approche de la fin des vacances de la Toussaint 2026.

Deux vols supplémentaires relieront Alger à Paris-Charles-de-Gaulle, ciblant principalement la diaspora algérienne. Découvrez les détails des tarifs et conditions pour ces voyages.

ASL Airlines ajuste son programme de vols

À l’approche de la fin des vacances de la Toussaint 2026, ASL Airlines a modifié son programme de vols entre l’Algérie et la France.

La compagnie a annoncé l’ajout de deux vols supplémentaires entre Alger et Paris-Charles-de-Gaulle, prévus pour le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre 2026.

Cette initiative vise à faciliter le retour des membres de la diaspora algérienne en France avant la reprise des cours le lundi 2 novembre. Ces vols supplémentaires offrent de nouvelles options aux voyageurs n’ayant pas encore réservé leur billet de retour.

Des tarifs attractifs pour les vols supplémentaires

Les vols supplémentaires d’ASL Airlines présentent des tarifs compétitifs qui pourraient séduire de nombreux voyageurs.

Le billet aller simple est proposé à partir de 371 euros pour le tarif Basic, incluant un bagage à main de 10 kg. Pour ceux qui souhaitent emporter un bagage en soute de 23 kg, le tarif Standard est disponible à 426 euros, soit une différence de 55 euros.

Ces prix attractifs varient selon la disponibilité des places au moment de la réservation, offrant ainsi une flexibilité aux passagers désireux de planifier leur retour en France à la fin des vacances.

Profitez de la promotion… mais pas pour ces vols !

ASL Airlines propose une réduction de 20 % sur certains vols grâce au code promotionnel « FLASH 20 ». Cette offre est valable pour des voyages entre le 15 novembre et le 15 décembre 2026.

Pour en bénéficier, les réservations doivent être effectuées entre le 27 et le 29 octobre 2026, en sélectionnant le tarif Standard.

Cependant, cette promotion n’est pas applicable aux vols supplémentaires des 31 octobre et 1er novembre 2026. Ces dates ne correspondent pas à la période de voyage éligible, excluant ainsi ces départs de l’offre promotionnelle.