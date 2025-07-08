ASL Airlines ouvre une voie inexplorée : liaison directe entre la France et l’Algérie, une première !

L’industrie aéronautique est en constante évolution, cherchant toujours à repousser les limites et à offrir de nouvelles opportunités aux voyageurs. Dans cette dynamique, ASL Airlines fait figure de pionnier avec l’ouverture d’une liaison directe entre la France et l’Algérie. Une première dans l’histoire de l’aviation qui marque un tournant majeur pour les relations entre ces deux pays.

Découvrez comment cette compagnie aérienne a réussi à franchir ce cap et quelles sont les perspectives qu’elle ouvre pour les passagers. Un exploit qui pourrait bien changer la donne dans le secteur du transport aérien.

ASL Airlines inaugure une nouvelle liaison directe France-Algérie

ASL Airlines, acteur majeur du transport aérien en France, étoffe son réseau avec l’ouverture d’une nouvelle ligne directe entre la France et l’Algérie. Cette initiative, lancée le 6 juillet 2025, vise à faciliter les déplacements entre les deux pays, notamment pour la diaspora algérienne et les touristes.

La première liaison aérienne s’est effectuée entre l’aéroport de Saint-Étienne-Bouthéon et Béjaïa en Algérie, offrant ainsi une alternative pratique et économique aux voyageurs. Cette expansion du réseau d’ASL Airlines s’inscrit dans une volonté de renforcer son offre estivale avec des vols directs et abordables.

Détails de l’offre de vol d’ASL Airlines

La nouvelle liaison aérienne proposée par ASL Airlines est opérée chaque dimanche jusqu’au 7 septembre 2025. Les voyageurs peuvent profiter de cette offre à partir de 277 euros pour un aller-retour, un tarif attractif pour une option directe et économique. Cette route permet aux passagers de rejoindre Béjaïa sans transiter par des hubs plus distants, ce qui représente une solution pratique pour la communauté algérienne résidant en France.

En termes de conditions de voyage, les passagers sont autorisés à emporter un bagage cabine de 10 kg ainsi qu’un accessoire personnel, conformément aux normes des compagnies low-cost. Cette offre s’aligne donc sur les standards du marché tout en offrant une alternative directe et abordable.

ASL Airlines renforce son offre estivale avec deux nouvelles liaisons vers l’Algérie

En complément de la ligne Saint-Étienne-Béjaïa, ASL Airlines a inauguré deux autres connexions directes vers l’Algérie. Depuis le 1er juillet, un vol hebdomadaire relie Clermont-Ferrand à Alger chaque mardi jusqu’au 19 octobre 2025, avec une durée de vol d’1h40. Par ailleurs, une troisième liaison a été mise en place le 4 juillet entre Paris Charles de Gaulle et Annaba, opérée deux fois par semaine, les vendredis et dimanches, jusqu’au 24 octobre 2025.

Ces nouvelles routes aériennes répondent à une demande croissante de liaisons directes entre la France et l’Algérie, notamment pendant la période estivale. En proposant des tarifs compétitifs et des horaires adaptés, ASL Airlines espère attirer aussi bien la diaspora algérienne que les touristes désireux de découvrir différentes régions algériennes.