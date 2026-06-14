ASL Airlines propose des vols Algérie-France à 30 €, une aubaine à saisir rapidement

Découvrez la nouvelle promotion estivale d’ASL Airlines pour l’été 2026, offrant des vols entre l’Algérie et la France à partir de 30 euros TTC.

Profitez de tarifs avantageux et de réductions pour enfants, avec des options de bagages incluses. Réservez dès maintenant pour voyager entre le 15 juin et le 23 juillet 2026.

ASL Airlines révolutionne l’été 2026 avec des vols à 30 €

ASL Airlines lance une offre estivale exceptionnelle pour 2026, proposant des vols entre l’Algérie et la France à partir de 30 euros TTC, soit 4500 dinars algériens pour un aller simple.

Cette promotion est soumise à l’achat d’un billet aller-retour et les réservations doivent être effectuées avant le 23 juillet 2026.

Les voyages doivent se dérouler entre le 15 juin et le 23 juillet 2026. Cette offre est soumise à disponibilité et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Profitez de cette opportunité pour découvrir la France à un tarif imbattable cet été.

Avantages et conditions cachés de l’offre ASL Airlines

En plus du tarif attractif, ASL Airlines propose des avantages bagages selon le type de billet choisi. Le tarif Basic inclut un bagage en soute de 15 kg, un accessoire personnel de 3 kg et un bagage cabine de 10 kg.

Cependant, des frais annexes peuvent s’ajouter au coût final, comme les frais de service ou de paiement.

Pour ceux optant pour le tarif Standard, un bagage en soute de 23 kg est inclus, ainsi qu’une modification gratuite de la date ou de la destination du billet. Cette flexibilité est un atout majeur pour les voyageurs souhaitant plus de liberté.

Profitez des réductions et facilités d’embarquement

Les enfants âgés de 2 à 11 ans bénéficient d’une réduction de 20 % sur le prix hors taxes du billet adulte, applicable à toutes les catégories tarifaires : Mini, Basic, Standard et Flex.

Les départs s’effectuent depuis Paris-Charles-de-Gaulle Terminal 3 et Orly 4 pour les liaisons Orly-Alger, offrant ainsi une grande flexibilité aux voyageurs.

Pour un embarquement sans stress, présentez-vous aux comptoirs d’enregistrement trois heures avant le départ pour les vols hors Algérie et trois heures trente pour ceux au départ de l’Algérie.

Les portes d’embarquement ferment 15 minutes avant le vol, garantissant un voyage en toute sérénité.