ASL Airlines propose une aide précieuse pour les étudiants algériens en France

ASL Airlines France lance une offre exclusive pour les étudiants voyageant entre l’Algérie et la France.

Profitez d’une réduction de 10 % sur les billets, avec des avantages supplémentaires tels que des bagages généreux et une flexibilité de modification. Une opportunité à saisir pour faciliter vos déplacements académiques jusqu’en 2026.

Offre spéciale étudiants : une opportunité à ne pas manquer

ASL Airlines propose une offre exclusive pour les étudiants algériens voyageant en France. Profitez d’une réduction de 10 % sur les vols entre l’Algérie et la France, applicable sur le prix hors taxes des billets.



Cette offre est réservée aux étudiants âgés de 17 à 29 ans, munis d’un visa d’études valide pour la France. Pour bénéficier de cette réduction, les étudiants doivent sélectionner l’option « Étudiant » lors de la réservation sur le site d’ASL Airlines.

L’offre est valable jusqu’au 24 octobre 2026, offrant une opportunité à saisir pour les jeunes voyageurs.

Comment bénéficier de cette offre avantageuse ?

Pour profiter de l’offre d’ASL Airlines, les étudiants doivent cocher la case « Étudiant » lors de la réservation de leur billet sur le site de la compagnie. Il est impératif de présenter un visa d’études valide lors de l’enregistrement pour valider la réduction.

En plus de la réduction, ASL Airlines offre une flexibilité appréciable : la première modification du billet est gratuite.

Les étudiants peuvent également enregistrer jusqu’à 46 kg de bagages en soute, répartis en deux valises de 23 kg chacune, et emporter un bagage cabine de 10 kg.

Voyagez chargé avec ASL Airlines

ASL Airlines offre aux étudiants une généreuse franchise bagage, leur permettant d’enregistrer deux bagages en soute de 23 kg chacun, soit un total de 46 kg.

En plus, ils peuvent emporter un bagage cabine de 10 kg et un accessoire de 3 kg. Cette offre est particulièrement avantageuse pour les étudiants qui doivent transporter de nombreux effets personnels pour leurs études à l’étranger.

Comparativement, les tarifs augmentent considérablement à l’approche de la rentrée universitaire. Par exemple, un vol Alger-Paris est proposé à partir de 141 euros en octobre, contre 600 euros fin août. Cette différence souligne l’intérêt de profiter de l’offre étudiante d’ASL Airlines.