ASL Airlines propose une offre spéciale pour les étudiants en quête d’évasion

ASL Airlines lance une offre exclusive pour les étudiants, alliant économies et flexibilité. Avec des réductions tarifaires attractives et une généreuse franchise bagages, cette initiative vise à faciliter les voyages des jeunes en études.

Découvrez comment cette offre répond aux besoins spécifiques des étudiants en matière de transport aérien.

Réduction tarifaire pour les étudiants : une opportunité à saisir

ASL Airlines propose une réduction de 10% sur le tarif hors taxes pour les étudiants âgés de 17 à 29 ans.

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Cette offre s’adresse à une tranche de voyageurs souvent confrontée à des contraintes budgétaires, notamment lors de déplacements pour études à l’étranger.

En plus de la réduction, ASL Airlines offre des conditions de voyage flexibles et une franchise bagages généreuse.

Ces avantages répondent aux besoins financiers des étudiants, leur permettant de voyager sans stress financier, tout en s’adaptant aux imprévus liés à leurs études.

Conditions d’éligibilité et flexibilité des billets

Pour bénéficier de l’offre spéciale d’ASL Airlines, les étudiants doivent présenter un visa d’études valide lors de la réservation ou du voyage.

Cette exigence garantit que l’offre est bien destinée à ceux qui voyagent pour des raisons académiques.

En plus de la réduction tarifaire, ASL Airlines permet une modification gratuite des dates de voyage, une fois, sans frais supplémentaires.

Cette flexibilité est particulièrement avantageuse pour les étudiants, dont les calendriers universitaires peuvent changer.

Ainsi, ils peuvent ajuster leurs plans de voyage en fonction des examens ou des obligations académiques imprévues, sans coûts additionnels.

Franchise bagages généreuse pour les étudiants

ASL Airlines se distingue par sa franchise bagages généreuse, idéale pour les étudiants. Elle inclut un accessoire personnel de 3 kg, un bagage cabine de 10 kg, et deux bagages en soute de 23 kg chacun.

Cette offre permet aux étudiants de transporter facilement leurs effets personnels et matériels d’étude, essentiels pour un séjour prolongé à l’étranger.

Valable pour les réservations effectuées avant le 24 octobre 2026, cette offre s’applique aux voyages jusqu’à cette date.

Elle répond aux besoins des étudiants internationaux, souvent contraints de voyager avec des volumes importants de bagages.