ASL Airlines propose une réduction spéciale pour certains voyageurs, une opportunité à saisir

ASL Airlines France dévoile une offre estivale séduisante pour les familles, avec une réduction de 20 % sur les billets des enfants de 2 à 12 ans.

Cette initiative, qui inclut un bagage en soute de 15 kg dans le tarif BASIC, vise à alléger le budget transport pendant les vacances scolaires.

Une offre estivale pour les familles

ASL Airlines France lance une nouvelle offre pour les familles planifiant leurs voyages estivaux. La compagnie propose une réduction de 20 % sur les billets pour les enfants de 2 à 12 ans, afin de faciliter les déplacements familiaux durant la haute saison estivale, période de forte demande aérienne.

Cette initiative intervient dans un contexte économique où le budget transport est crucial pour les familles pendant les vacances scolaires.

En ciblant spécifiquement les enfants, ASL Airlines cherche à alléger le coût des voyages familiaux sans modifier l’ensemble de sa grille tarifaire.

Conditions de la réduction pour les enfants

La réduction de 20 % s’applique sur le tarif hors taxes adulte et est réservée aux enfants de 2 à 12 ans voyageant avec leur famille.

Cette offre ciblée permet de diminuer une partie des coûts de voyage pour les familles, sans affecter la grille tarifaire générale de la compagnie.

Pour bénéficier de cette réduction, il est conseillé de consulter le site d’ASL Airlines. Les voyageurs y trouveront les conditions détaillées de l’offre, incluant les dates de voyage et les éventuels frais supplémentaires, afin de planifier au mieux leur déplacement.

Avantage bagage inclus dans le tarif BASIC

Pour l’été, ASL Airlines enrichit son tarif BASIC en y incluant un bagage en soute de 15 kg. Cette offre est particulièrement avantageuse pour les familles qui voyagent avec de nombreux effets personnels.

En effet, l’ajout d’un bagage en soute permet de réduire les frais supplémentaires souvent associés au transport de bagages, facilitant ainsi l’organisation des voyages familiaux.

En combinant cet avantage bagage avec une réduction pour les enfants, ASL Airlines renforce son attractivité auprès des familles. Cette stratégie vise à séduire une clientèle familiale en rendant les voyages estivaux plus abordables et pratiques.