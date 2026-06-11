ASL Airlines rétablit une liaison estivale France-Algérie dès juillet 2026, un souffle de nostalgie pour les voyageurs

ASL Airlines s’apprête à raviver l’été 2026 avec la réouverture de sa liaison saisonnière entre Saint-Étienne et Béjaïa.

Cette initiative promet de faciliter les voyages estivaux entre la France et l’Algérie, répondant aux besoins des familles et vacanciers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

ASL Airlines relance une liaison estivale stratégique

ASL Airlines annonce la reprise de sa liaison saisonnière entre Saint-Étienne et Béjaïa pour l’été 2026.

<br /> <br />

Cette desserte, opérée chaque dimanche du 5 juillet au 6 septembre, vise à répondre aux besoins des voyageurs entre la France et l’Algérie.

Elle offre une solution de transport direct pour ceux qui souhaitent rejoindre leurs proches ou profiter de vacances estivales en Algérie.

Cette initiative renforce l’offre de la compagnie sur ce marché, facilitant les déplacements durant la période estivale.

Une liaison cruciale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

La liaison directe entre Saint-Étienne et Béjaïa est essentielle pour les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des départements voisins.

Elle permet aux voyageurs d’éviter les détours par d’autres aéroports, simplifiant ainsi leurs déplacements.

Cette connexion répond aux besoins spécifiques des résidents, qu’ils voyagent pour des raisons familiales ou touristiques.

En offrant un accès direct à Béjaïa, cette ligne saisonnière facilite les voyages pendant la période estivale, période de forte affluence.

Elle contribue également à renforcer les liens culturels et économiques entre la France et l’Algérie, tout en soutenant le dynamisme régional.

réservations simplifiées pour un été réussi

Les voyageurs peuvent dès à présent réserver leurs billets pour cette liaison saisonnière via les canaux habituels d’ASL Airlines.

Le site officiel de la compagnie offre toutes les informations nécessaires pour planifier un voyage estival sans encombre.

De plus, l’Aéroport de Saint-Étienne Loire propose des détails supplémentaires sur son site internet, permettant aux passagers de se préparer au mieux pour leur départ.

Cette accessibilité simplifiée vise à encourager les déplacements entre la France et l’Algérie, offrant ainsi une expérience de voyage fluide et agréable pour tous.