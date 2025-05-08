ASL Airlines : Retour de la liaison Perpignan-Oran à tarif réduit, une aubaine pour les voyageurs

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre la France et l’Algérie ! ASL Airlines annonce le retour de sa liaison aérienne entre Perpignan et Oran, et ce, à un tarif réduit. Une opportunité en or pour ceux qui souhaitent voyager sans se ruiner. Cette reprise s’inscrit dans une volonté de la compagnie aérienne de renforcer ses liens avec l’Afrique du Nord. Alors, prêts à décoller ?

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette offre alléchante.

ASL Airlines relance la liaison directe Perpignan-Oran

La compagnie aérienne ASL Airlines a annoncé le redémarrage de sa ligne directe entre Perpignan et Oran à partir du 5 mai 2025, après une suspension due à la crise sanitaire du COVID-19. Cette reprise estivale offre des tarifs attractifs à partir de 56 euros pour un aller simple. La ligne Perpignan-Oran, très prisée par la communauté algérienne des Pyrénées-Orientales, sera desservie initialement une fois par semaine, chaque samedi, jusqu’en juin.

À partir de juillet, la fréquence passera à deux vols hebdomadaires, les jeudis et samedis, jusqu’à la fin de la saison estivale, le 25 octobre. ASL Airlines est l’unique compagnie proposant des vols directs entre ces deux villes.

Des tarifs compétitifs adaptés à tous les voyageurs

ASL Airlines propose des tarifs attractifs pour cette liaison, avec un prix de départ fixé à 56 euros pour un aller simple. Plusieurs options sont disponibles en fonction des besoins en bagages des passagers. Le tarif Mini, le plus abordable, inclut uniquement un petit accessoire à bord. Pour ceux qui souhaitent emporter plus de bagages, le tarif Basic permet d’inclure un bagage à main de 10 kg et le tarif Standard offre un bagage enregistré de 23 kg, en plus du bagage à main.

Ces tarifs compétitifs s’inscrivent dans la stratégie globale de la compagnie aérienne visant à offrir une alternative économique et accessible aux voyageurs entre la France et l’Algérie.

Un soutien essentiel de l’Association Franco-Algérienne des Pyrénées-Orientales

La reprise de cette liaison a été rendue possible grâce à l’engagement de l’Association Franco-Algérienne des Pyrénées-Orientales. Cette dernière a plaidé en faveur de cette initiative auprès des autorités et des compagnies aériennes, soulignant son importance pour la communauté algérienne locale.

La réouverture de la ligne Perpignan-Oran répond aux besoins de mobilité entre la France et l’Algérie, offrant une solution pratique et économique pour les voyageurs souhaitant rejoindre leur famille ou se rendre en Algérie pour des raisons professionnelles ou touristiques. ASL Airlines confirme ainsi sa position de leader sur cette route, tout en répondant aux attentes d’un large public.