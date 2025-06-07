Assassinat du Tunisien Hichem Miraoui en France : Suivi intense par la diplomatie tunisienne, les dernières révélations

L’assassinat du Tunisien Hichem Miraoui sur le sol français a suscité une vive émotion et un suivi intense de la part de la diplomatie tunisienne. Cette affaire, qui a fait les gros titres en 2025, continue d’alimenter les débats et les interrogations. Dans cet article, nous allons vous présenter les dernières révélations concernant cette tragédie. Des éléments nouveaux qui pourraient bien changer la donne et apporter un nouvel éclairage sur ce drame qui a secoué les relations franco-tunisiennes.

Restez connectés pour découvrir ces informations inédites.

Enquête en cours sur l’assassinat raciste de Hichem Miraoui en France

Le 31 mai 2025, un drame a secoué la commune de Puget-sur-Argens. Un Français de 53 ans a assassiné son voisin tunisien, Hichem Miraoui, et blessé un jeune Turc avant d’être interpellé. Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, a confirmé l’ouverture d’enquêtes pour élucider ce crime qui semble être motivé par le racisme.

Les premières indications pointent vers un acte xénophobe, poussant la Brigade antiterroriste à se saisir du dossier. La communauté tunisienne en France est sous le choc, attendant que justice soit faite.

Intervention des autorités françaises et tunisiennes dans l’affaire Miraoui

Le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger suit de près cette affaire tragique. En coordination avec les parties concernées, il s’engage à protéger les droits des Tunisiens résidant à l’étranger et à prévenir de tels actes haineux. L’ambassade tunisienne en France a sollicité plus d’informations sur le crime auprès des autorités compétentes, insistant sur la nécessité de traduire le coupable en justice.

Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, a condamné fermement ce crime raciste lors d’un appel téléphonique avec l’ambassadeur de Tunisie à Paris, assurant que toutes les mesures sont prises pour élucider cette affaire.

Appel à une protection renforcée pour la communauté tunisienne en France

Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur tunisien, a souligné lors d’un échange avec son homologue français, l’importance d’une protection accrue pour les Tunisiens résidant en France. Il a plaidé pour une approche préventive afin d’éviter la répétition de tels actes barbares.

Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, a exprimé sa ferme condamnation du crime et présenté ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu’à toute la communauté tunisienne en France. Il a assuré que les autorités françaises travaillent sans relâche pour faire la lumière sur ce crime odieux et traduire son auteur devant la justice.