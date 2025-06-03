Assassinat d’un Tunisien en France : la Tunisie réagit officiellement et la France s’engage à agir

L’assassinat d’un ressortissant tunisien sur le sol français a suscité une vive émotion et une réaction officielle de la part de la Tunisie. Face à cette situation, la France s’est engagée à prendre des mesures concrètes. Cet article se propose d’analyser les déclarations des deux pays et les actions envisagées pour faire face à cet événement tragique. Nous aborderons également les implications diplomatiques de cette affaire qui met en lumière les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les ressortissants étrangers en France.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire qui secoue l’actualité franco-tunisienne.

Un Tunisien parmi les victimes de l’attaque terroriste à Puget-sur-Argens

Le samedi 31 mai 2025, la tranquillité de Puget-sur-Argens, en France, a été brutalement interrompue par un acte terroriste. Parmi les victimes de cette tragédie se trouvait Hichem Miraoui, un ressortissant tunisien. Les détails entourant cet incident choquant sont encore en cours d’investigation.

Le ministre de l’Intérieur tunisien, Khaled Nouri, a exprimé son indignation face à cet acte barbare et a appelé à des mesures proactives pour garantir la sécurité de la communauté tunisienne en France.

Le ministre tunisien de l’Intérieur condamne fermement l’attaque

Khaled Nouri, le ministre de l’Intérieur tunisien, a vivement dénoncé l’acte terroriste qui a coûté la vie à Hichem Miraoui. Lors d’un échange avec Bruno Retailleau, son homologue français, il a souligné l’importance de protéger la communauté tunisienne en France et a plaidé pour une démarche proactive afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Il a également mis en exergue les dangers des discours haineux et des appels à l’intolérance, souvent précurseurs de telles violences. Le ministre a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée entre les deux pays pour lutter contre toutes formes d’extrémisme.

Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, condamne fermement le crime raciste

En réponse à cet acte odieux, Bruno Retailleau, le ministre français de l’Intérieur, a exprimé une condamnation sans équivoque de ce crime raciste. Il a réitéré la position intransigeante des autorités françaises face à tout discours ou comportement pouvant engendrer des divisions.

Présentant ses condoléances les plus profondes à la famille de Hichem Miraoui au nom du gouvernement français, il a assuré que la justice française agirait avec détermination pour poursuivre le coupable. « Ce criminel ne symbolise en rien la société française ni les valeurs de la République », a-t-il affirmé. Les deux ministres ont convenu d’intensifier leur collaboration en matière de sécurité et de lutte contre toutes formes d’extrémisme.