Astéroïde spectaculaire éclaire le ciel d’Algérie : l’étude inédite du CRAAG dévoile tout

Un spectacle céleste exceptionnel a illuminé récemment le ciel d’Algérie, captivant l’attention des astronomes et du grand public. Un astéroïde spectaculaire est à l’origine de ce phénomène rare et fascinant. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a mené une étude inédite pour comprendre les détails de cet événement. Préparez-vous à découvrir les secrets de cet astéroïde et son impact sur notre perception de l’univers.

Restez connectés pour plonger dans les mystères de l’espace, dévoilés par les experts du CRAAG.

Un astéroïde illumine le ciel algérien dans un spectacle céleste rare

Le 7 mai 2023, un spectacle céleste exceptionnel a été observé en Algérie. Un petit astéroïde, également connu sous le nom de bolide, a traversé le ciel, créant une boule de feu visible depuis M’sila jusqu’au sud de l’Espagne. L’explosion de cet objet spatial dans l’atmosphère a produit une lumière plus brillante que la pleine lune.

Selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), l’astéroïde s’est désintégré à environ 35 kilomètres d’altitude au-dessus de la région d’El Hakimia, dans la wilaya de Bouira. Cet événement marque une première dans l’histoire scientifique algérienne.

Une analyse scientifique inédite du phénomène par le CRAAG

Le CRAAG a révélé des détails techniques impressionnants sur cet événement. Le météore, mesurant entre 50 cm et 1 mètre de diamètre et pesant entre 4 et 14 tonnes, a libéré une énergie équivalente à celle de 178 tonnes de TNT lors de son explosion. Cette décharge d’énergie a généré une onde de choc captée par 14 stations sismiques en Algérie, provoquant des vibrations similaires à un séisme de magnitude 2,1.

De plus, l’explosion a été si puissante que ses ondes infrasonores ont été détectées jusqu’au sud-est de l’Allemagne. C’est la première fois qu’un tel événement est analysé en Algérie avec autant de précision, grâce à une combinaison d’outils sismologiques et acoustiques atmosphériques.

Implications de l’étude pour la surveillance des phénomènes célestes et sismiques

Cette étude pionnière du CRAAG ouvre de nouvelles perspectives pour la surveillance et la détection des entrées atmosphériques de corps célestes. Il est important de noter que ces phénomènes sont naturels et se produisent régulièrement à l’échelle mondiale, sans lien avec l’activité sismique locale. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le Swiss Journal of Geosciences.

Par ailleurs, le CRAAG, dans le cadre de sa mission de surveillance sismique, a enregistré une secousse tellurique de magnitude 3.3 sur l’échelle de Richter le 28 mai 2025, soulignant ainsi l’importance de son réseau de surveillance pour le suivi en temps réel de l’activité sismique sur le territoire national.