Ath Kheir à Tizi-Ouzou : l’art ancestral de la poterie célébré avec passion et authenticité

Plongez au cœur de l’Algérie, dans la région de Tizi-Ouzou, où se perpétue un art ancestral : la poterie. À Ath Kheir, ce savoir-faire traditionnel est célébré avec passion et authenticité, témoignant de la richesse culturelle de cette région. Découvrez comment les artisans locaux, gardiens de cet héritage, façonnent avec amour et dévotion des œuvres d’art en argile, véritables reflets de leur identité et de leur histoire.

Laissez-vous transporter par le charme intemporel de ces créations, symboles d’un patrimoine vivant qui continue de fasciner et d’inspirer.

La 6e édition du Salon national de la poterie d’Ath Kheir bat son plein

Le jeudi dernier, le village d’Ath Kheir, situé à 37 km à l’est de Tizi Ouzou, a accueilli l’ouverture de la 6e édition du Salon national de la poterie. L’événement, qui se déroule jusqu’au 20 juillet, rassemble 70 exposants venus de différentes régions du pays.

Organisé par l’Association « Isselqam n’talaght », ce salon vise à valoriser et préserver un patrimoine ancestral tout en mettant en lumière le savoir-faire unique des artisans locaux dans divers métiers tels que la poterie, la tapisserie, la bijouterie et la vannerie.

Objectifs et participants du Salon de la poterie d’Ath Kheir

Le Salon de la poterie d’Ath Kheir a pour ambition principale de sauvegarder un héritage culturel millénaire tout en mettant en avant une expertise artisanale exceptionnelle. L’événement annuel attire des artisans de diverses disciplines, notamment des potiers, tapissiers, bijoutiers et vanniers, venus de Tizi Ouzou et d’autres régions du pays.

Le salon offre également une plateforme privilégiée pour les échanges entre les différents acteurs de l’industrie artisanale. En plus de son aspect économique, le salon propose des démonstrations de fabrication artisanale de poteries, permettant aux novices de découvrir les techniques ancestrales de ce métier, parmi les premiers exercés par l’homme.

Organisation et activités du Salon de la poterie d’Ath Kheir

Le Salon de la poterie d’Ath Kheir est organisé conjointement par le Collectif des associations du village Ath Kheir et la Direction de la culture et des Arts, en collaboration avec l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et d’autres institutions concernées. Le salon met en avant l’expertise des potiers d’Ath Kheir dans la fabrication d’ustensiles de cuisine traditionnels, tels que les grands plats à rouler le couscous et les tajines pour la cuisson de galettes et de crêpes.

