Athmane Ariouet brise le silence et revient sur le devant de la scène après des années d’absence

Athmane Ariouet brise le silence et revient sur le devant de la scène après des années d'absence

Après une longue absence, Athmane Ariouet, figure emblématique du cinéma algérien, fait son grand retour sur la scène cinématographique.

Son nouveau projet, « Ana Berri Wine », soutenu par le ministère de la Culture et des Arts, promet d’être un événement culturel majeur en Algérie.

Athmane Ariouet : un retour attendu sur la scène cinématographique

Après une longue absence qui a laissé un vide dans le paysage audiovisuel algérien, Athmane Ariouet, figure emblématique de la comédie et du cinéma en Algérie, fait son grand retour.

Cette nouvelle, très attendue par le public, a été officialisée par l’apparition de son nom dans la liste des bénéficiaires d’aides publiques du ministère de la Culture et des Arts.

Son nouveau projet, « Ana Berri Wine » (Où suis-je ?), inscrit dans la catégorie des longs métrages, sera réalisé par lui-même et produit par la société « Fajr Film ».

Ce retour tant espéré suscite un regain d’espoir chez les fans qui n’ont jamais cessé d’attendre le retour de cet acteur phénoménal.

« Ana Berri Wine » : un projet majeur pour le cinéma algérien

Le nouveau long métrage d’Athmane Ariouet, « Ana Berri Wine », est plus qu’un simple film. Il représente un événement culturel de grande envergure pour l’Algérie.

Réalisé par Ariouet lui-même et produit par la société « Fajr Film », ce projet marque une étape importante dans la carrière de cet acteur emblématique.

L’annonce de ce projet a été accueillie avec enthousiasme par le public algérien, impatient de découvrir comment cette légende vivante du cinéma compte prolonger l’histoire d’un art dont il a écrit certaines des plus belles pages.

A lire aussi :  Corsica Línea en eaux troubles, les voyageurs vers l'Algérie dans l'incertitude face aux retards et annulations possibles

Athmane Ariouet : un parcours cinématographique marquant

Depuis ses débuts au théâtre jusqu’à sa consécration sur le grand écran, Athmane Ariouet a marqué le cinéma algérien.

Il a brillé dans des films emblématiques tels que Cheikh Bouamama et El Taxi El Makhfi, consolidant ainsi son statut de star de la comédie.

Son jeu unique dans Deux Femmes et Carnaval fi Dachra a laissé une empreinte indélébile dans l’esprit des Algériens.

Malgré son absence physique, Ariouat est resté présent grâce à ses personnages marquants. En 2020, il a été honoré par la médaille de l’Ordre du Mérite National pour sa contribution exceptionnelle au cinéma algérien.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Avatar photo

Écrit par Yasmine A

Avec une plume ancrée dans l’actualité, Yasmine A. couvre la richesse culturelle de l’Algérie et du Maghreb : musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie et grands événements. Son approche met en avant les artistes établis comme les talents émergents, tout en offrant un regard rigoureux et documenté sur les figures emblématiques et les moments marquants qui façonnent la scène culturelle. Son objectif : transmettre, valoriser et faire rayonner le patrimoine maghrébin auprès d’un public national et international.