Attention aux amplificateurs et brouilleurs électromagnétiques, les autorités télécoms tirent la sonnette d’alarme

Le ministère de la Poste et des Télécommunications met en garde contre l’usage et la vente d’amplificateurs et brouilleurs électromagnétiques, notamment les « Amplificateur GSM » et « Booster GSM ».

100 % Usage interdit L’utilisation de tout appareil d’amplification ou de brouillage électromagnétique est strictement prohibée sur l’ensemble du territoire.

Détectés sur les plateformes de commerce en ligne et réseaux sociaux, ces dispositifs menacent la sécurité et la qualité des réseaux mobiles.

Amplificateurs et brouilleurs électromagnétiques : une menace pour les réseaux mobiles

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a récemment émis une alerte concernant l’utilisation et la vente d’amplificateurs et de brouilleurs électromagnétiques, également connus sous les noms « d’Amplificateur GSM » et « Booster GSM ».

Ces dispositifs sont identifiés comme une menace sérieuse pour la sécurité et la qualité des réseaux mobiles. Ces équipements ont été détectés sur diverses plateformes de commerce en ligne et réseaux sociaux.

🚨خطير

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية تحذر من تداول واستعمال الأجهزة المعروفة باسم مضخمات الإشارة Amplificateur GSM أو Booster GSMالتي تم رصد بيعها لا سيما عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذا استعمالها لما تشكله من خطر جسيم على… pic.twitter.com/sUJ6OsieSX — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2025



Le ministère souligne que leur possession, installation et utilisation sans autorisation appropriée sont strictement interdites, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Où se cachent ces dispositifs illégaux ?

Les « Amplificateurs GSM » et « Boosters GSM », malgré leur interdiction, sont commercialisés sur diverses plateformes de vente en ligne et réseaux sociaux. Leur présence sur ces sites largement fréquentés rend leur détection difficile.

J’ai commandé un amplificateur GSM sur un site étranger pour améliorer la réception chez moi. Quelques jours après l’installation, j’ai reçu la visite des autorités. L’appareil brouillait les réseaux du voisinage sans que je m’en rende compte. Je ne referai plus jamais cette erreur !

Kamel, 42 ans, technicien télécoms

Leur marketing est souvent discret et trompeur, ce qui complique la tâche des autorités. De plus, l’achat et l’utilisation de ces appareils exposent les utilisateurs à des sanctions légales, souligne le ministère.

Quelles conséquences pour les utilisateurs non conformes ?

Il est important de noter que la possession, l’installation et l’utilisation d’appareils d’amplification ou de brouillage électromagnétique sans fil sont strictement interdites, sauf autorisation spécifique dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur.



Toute utilisation non conforme de ces dispositifs expose son auteur à des sanctions légales. Il est donc essentiel de respecter la loi pour éviter toute complication juridique.