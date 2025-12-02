Au Maroc, le nombre de mariages impliquant des mineurs connaît une baisse significative

Le ministre de la Justice marocain, Abdellatif Ouahbi, a récemment annoncé une baisse significative des mariages de mineurs dans le pays.

Voici le prompt réécrit **sur une seule ligne**, sans retour à la ligne :

26298 → 8955 Évolution 2017-2024 En sept ans, les unions impliquant des mineurs ont chuté de manière spectaculaire, illustrant une prise de conscience nationale.

Cette tendance encourageante, qui voit le nombre de cas passer de 26.298 en 2017 à 8.955 en 2024, est le fruit d’une prise de conscience culturelle et d’efforts de sensibilisation sur le rôle des filles dans la société.

Une baisse significative des mariages de mineurs au Maroc : quels chiffres ?

Abdellatif Ouahbi, le ministre de la Justice marocain, a récemment annoncé une diminution notable des mariages impliquant des mineurs dans le pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le360 (@le360fr)



En effet, le nombre de ces unions est passé de 26.298 en 2017 à 8.955 en 2024, soit une baisse d’environ 20.000 demandes.

En 2020, les statistiques indiquaient que 11.830 demandes provenaient du milieu rural, contre 4.527 du milieu urbain. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023, avec un total de 9.021 demandes, dont seulement 2.880 en milieu urbain.

La tendance se confirme : moins de demandes de mariage de mineurs en 2023 !

En 2023, la baisse des mariages de mineurs s’est confirmée avec un total de 9.021 demandes, soit une diminution significative par rapport aux années précédentes.

Cette évolution positive est le reflet d’une prise de conscience croissante de l’importance de protéger les droits des enfants.

Il est à noter que sur ces 9.021 demandes, seulement 2.880 provenaient du milieu urbain. Cette donnée met en lumière le fait que le phénomène est plus répandu dans les zones rurales, soulignant ainsi la nécessité d’intensifier les efforts de sensibilisation dans ces régions.

Mariage des mineurs : une question de culture et de sensibilisation ?

Le ministre Ouahbi a souligné que le mariage des mineurs est une question de culture et de prise de conscience. Il insiste sur l’importance d’une meilleure sensibilisation quant au rôle des filles dans la société.

Il appelle à offrir à ces dernières toutes les opportunités d’épanouissement, mettant en avant la nécessité de changer les mentalités pour éradiquer ce phénomène préoccupant.