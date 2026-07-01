Au port d’Annaba une nouvelle zone de dégagement ouvre pour soulager les quais

Le port d’Annaba a ouvert El Mellaha, une nouvelle zone de dégagement sous contrôle douanier destinée à désengorger les quais et accélérer la circulation des marchandises. Située dans le prolongement du port, elle a été réalisée avec les services des douanes.

Ouverte 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, elle regroupe plusieurs services de contrôle, dispose d’équipements de détection et d’un dispositif de sécurité renforcé, avec des extensions prévues pour accroître la capacité.

El mellaha une nouvelle zone douanière opérationnelle

L’Entreprise portuaire d’Annaba a procédé à la mise en service officielle d’une nouvelle zone de dégagement récente destinée à l’activité portuaire et présentée comme opérationnelle. L’infrastructure est placée sous contrôle douanier et porte le nom d’El Mellaha.

La mise en service a été réalisée en coordination opérationnelle et administrative avec les services des douanes. Elle se situe dans le prolongement géographique du port d’Annaba, à proximité immédiate des quais.

La zone couvre une superficie de 2,4 hectares, surface dédiée aux opérations de dégagement et de stockage temporaire des conteneurs. Sa capacité d’accueil est annoncée à jusqu’à 3 000 conteneurs standards. Le site fonctionne en permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

El mellaha une nouvelle zone douanière opérationnelle

La nouvelle zone doit désengorger les quais et les aires de stockage en accueillant temporairement des conteneurs hors des postes portuaires.

Elle optimise l’utilisation des infrastructures existantes en centralisant la manutention pour éviter la saturation.

Les douanes, l’inspection de la répression des fraudes et les services de santé végétale et vétérinaire de la wilaya d’Annaba sont regroupés sur site pour simplifier les formalités et fluidifier la circulation des marchandises et des véhicules.

La zone est équipée d’un scanner à rayons X mobile pouvant contrôler 25 véhicules par heure et d’un appareil fixe capable de traiter 150 véhicules par heure.

Une infrastructure dédiée aux conteneurs frigorifiques comprend 24 prises électriques pour maintenir la chaîne du froid pendant les opérations. Des dispositifs de lutte contre les incendies et un système de vidéosurveillance complètent le dispositif de sécurité du site.

Un tournant stratégique pour le port d’annaba !

Cette initiative s’inscrit dans la feuille de route de modernisation des infrastructures portuaires d’Annaba visant à renforcer les capacités logistiques et l’efficacité opérationnelle.

En améliorant les flux et la gestion des marchandises, elle doit accroître la compétitivité du port et fluidifier les échanges commerciaux du nord‑est du pays.

Les autorités envisagent des extensions futures qui permettront d’augmenter la capacité d’accueil et les surfaces de stockage pour accompagner la croissance du trafic. À terme, l’ensemble vise à positionner Annaba comme un hub régional plus résilient et performant.