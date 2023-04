Augmentation du nombre d’immigrés en France – Le classement de la communauté algérienne va vous étonner !

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a récemment publié un rapport mettant en lumière les chiffres de l’immigration en France. Ce document, le premier en 10 ans, dresse un large panorama de l’immigration dans le pays. Le rapport révèle que le nombre d’immigrés a recommencé à augmenter suite à la pandémie du Coronavirus, qui avait entraîné la fermeture des frontières et la réduction de l’octroi de visas pour les étrangers.

Selon l’Insee, les immigrés représentaient 10% de la population française en 2021, soit environ spt millions de personnes.

Classement des villes françaises en termes d’immigration

Dans ce contexte, le journal français Le Figaro a publié l’évolution du pourcentage d’immigrés dans la population en France sur 10 ans. Les données révèlent que certaines villes ont vu leur nombre d’immigrés augmenter significativement :

est classée première dans la catégorie des villes d’immigration en France, suivie de près par Mulhouse et Orléans. D’autres villes comme Strasbourg, Lyon ou encore Paris connaissent également une augmentation du nombre d’immigrés au sein de leur population.

Toutefois, certaines communes ont déclaré ne pas avoir la capacité matérielle et humaine pour accueillir plus de migrants.

La communauté algérienne en tête du classement

Le rapport de l’Insee indique que près de la moitié des ressortissants étrangers en France sont originaires d’Afrique, avec une prédominance des Algériens. En effet, la communauté algérienne est en tête du classement des immigrés en France, suivie par les Marocains, les Tunisiens et les Italiens.

88% des immigrés Algériens en France se considèrent musulmans (contre 83,5% en Algérie @ArabBarometer).

65% des Algériens/Franco-Algériens nées en France sont musulmans, 3% chrétiens (contre 1,1% en 🇩🇿) et 32% irréligieux (contre 15,4% en 🇩🇿). https://t.co/aApXo0UtTS — Sofⵚⵓⴼⵢⴰⵏسفيان (@fashadu) March 31, 2023

Les raisons de cette prédominance

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la forte présence algérienne en France :

Les entre les deux pays facilitent les démarches pour les Algériens souhaitant s’installer en France. Les opportunités économiques offertes par la France attirent de nombreux Algériens en quête d’une vie meilleure.

L’impact de l’immigration sur l’économie française

Au moment où la France traverse une période économique difficile marquée par un record d’inflation, les projecteurs sont tournés vers l’immigration. L’assassinat de la jeune Lola par une immigrée clandestine algérienne a notamment relancé le débat sur l’immigration au sein de la classe politique.

Le rapport de l’Insee suggère que l’immigration peut avoir un impact positif sur l’économie française, en contribuant à la création d’emplois et en stimulant la consommation. Toutefois, cette question reste complexe et divise les opinions.

Conclusion : le défi de l’intégration et du vivre-ensemble

Face à ces chiffres et à l’évolution constante de la situation migratoire en France, il est essentiel pour les autorités françaises de mettre en place des politiques d’intégration efficaces et de favoriser le vivre-ensemble entre les différentes communautés présentes sur le territoire. Les défis sont nombreux, mais une approche globale et inclusive permettra de construire une société française plus diverse et harmonieuse.

