Auto : Plusieurs usines de constructions automobiles fusionnent en Algérie

Vers une reprise de la construction automobile “made in Algérie » ? Quelques années après le fiasco du marché automobile algérien, des grands noms de l’automobile entament une ouverture commune d’usines de production.

En effet, pendant l’ère Bouteflika, l’Algérie avait tenté de réduire les exportations de voitures neuves sur le territoire en ouvrant une sa première usine de production automobile en partenariat avec la marque française Renault.

Toutefois, cette tentative fut infructueuse, quand des faits de malversations, de corruptions et d’importations déguisées ont été avérés. Entre-temps, d’autres marques se sont implantées dans le territoire, telles que le constructeur sud-coréen Hyundai.

Dans l’effort de relancer l’industrie automobile, 3 constructeurs déjà présents dans le pays annoncent vouloir fusionner leurs usines et collaborer pour faciliter la production sur les différents secteurs de construction.

Il s’agit des géants KIA motors installés à Batna, Hyundai à Tiaret et de Volkswagen, représentés par les usines allemandes Sovac et Ival respectivement implantées dans la Wilaya de Relizane et à Bouira.

À cet effet, le ministère du Commerce et la promotion des exportations prépare les textes de réglementation de ventes des concessionnaires.

Le Conseil National Consultatif de la Petite et Moyenne Entreprise (CNCPME) a confirmé en début de semaine, l’intérêt de ses marques à entamer ce projet. Par ailleurs, le cahier des charges semble déjà prêt selon certaines sources. Mais sa publication n’interviendra que prochainement.

Selon le président du CNCPME, le secteur de production des pièces et accessoires automobiles sera l’axe prioritaire, afin de profiter des usines déjà présentes sur le territoire.

Cependant, le montage des véhicules pourra s’appuyer sur l’importation de certains équipements et structures nécessaires pour mener à bien ces opérations.