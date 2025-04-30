Autobus : Higer s’impose comme leader en Algérie, une révolution pour le transport public en 2025

L’Algérie connaît une véritable révolution dans le domaine du transport public. Le géant chinois Higer, spécialisé dans la fabrication d’autobus, s’impose désormais comme le leader incontesté sur le marché algérien. Cette domination est le fruit d’une stratégie bien pensée et d’innovations technologiques constantes. Découvrez comment Higer a réussi à transformer le paysage du transport public en Algérie et quelles sont les perspectives pour l’avenir. Un changement majeur qui promet de redéfinir notre façon de voyager.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette révolution du transport public en Algérie.

20 ans de Higer en Algérie : une success story dans le transport

Le 28 avril 2025, Higer Bus, leader du marché des autobus en Algérie, célébrera deux décennies de présence sur le territoire. Depuis 2005, les bus Higer sont omniprésents sur les routes algériennes, de la côte méditerranéenne jusqu’aux frontières sahariennes, incarnant fiabilité, confort et excellence technique. Selon un communiqué de l’entreprise, près de 10 000 véhicules ont été livrés en vingt ans, faisant de Higer la première marque d’autobus en Algérie.

Pour marquer cet anniversaire, Higer dévoilera sa nouvelle gamme, la Nouvelle Série V, fruit de trois années de recherche et symbole d’une nouvelle génération de bus alliant performance, design moderne et solutions écologiques.

La Nouvelle Série V de Higer : une révolution dans le monde du transport

En célébration de son 20ème anniversaire en Algérie, Higer Bus dévoile sa dernière innovation : la Nouvelle Série V. Cette gamme inédite est le fruit de trois ans de recherche intensive et d’une refonte totale de la plateforme de conception. La Nouvelle Série V se distingue par ses performances améliorées, son confort accru, son design contemporain et ses solutions plus respectueuses de l’environnement.

Elle offre une réponse adaptée à tous les besoins, du transport urbain au tourisme. Avec cette nouvelle série, Higer s’engage dans une nouvelle phase d’innovation et d’exportation mondiale, affirmant ainsi sa volonté de continuer à accompagner l’Algérie dans la modernisation de son transport public.

Renforcement du partenariat sino-algérien par Higer

Cette célébration des 20 ans de présence de Higer en Algérie renforce le partenariat sino-algérien, fondé sur la confiance, le respect mutuel et des projets concrets générateurs de croissance et d’innovation continue.

En dévoilant la Nouvelle Série V, Higer réaffirme son engagement à soutenir l’Algérie dans la modernisation de son transport public. La technologie est mise au service du progrès, de l’environnement et du bien-être collectif, illustrant ainsi la volonté de Higer de contribuer activement à un futur plus durable et efficient pour le transport algérien.