Automobile Algérie : prix de Hyundai Grand i10, Dacia Duster 2022 et Citroën C4

Le marché automobile en Algérie reste en suspens depuis quelques années. Toutefois, malgré cette situation, des voitures 2022 submergent le marché. Il s’agit du Hyundai Grand i10, de la Dacia Duster 2022 et de la Citroën C4. Découvrez leurs prix.

Prix et caractéristiques du Hyundai Grand i10

On retrouve cette voiture de la marque sud-coréenne dans un concessionnaire à Blida en Algérie. Elle est proposée avec livraison immédiate et remise de la carte grise.

Équipée d’un moteur à essence de 1,2 litre, cette voiture a 87 chevaux avec une boîte de vitesse automatique et 5 rapports.

Par ailleurs, le Hyundai Grand i1 est équipé d’un écran tactile, d’un système antiblocage de roues et d’une climatisation. Sans oublier les rétroviseurs latéraux électriques, le contrôle automatique des phares et des vitres, le système antibuée, l’alarme antivol et la caméra d’aide arrière.

Vous pouvez avoir tout ça à 260 millions de centimes.

Présentation de la Dacia Duster 2022

La Dacia Duster vient de débarquer sur le marché algérien avec un prix qui oscille les 480 millions et 500 millions de centimes chez certains concessionnaires multimarques.

Équipée d’un écran tactile, cette voiture invite son conducteur à explorer un monde digital. Elle est aussi dotée d’un système ABS, d’un correcteur de trajectoire ESP, d’un freinage automatique et d’un régulateur de vitesse flexible.

Pour une expérience de conduite exceptionnelle, elle se pare d’une climatisation et d’un lève-vitre automatique. Elle est également pourvue de rétroviseurs électriques et de phares antibrouillard.

Jantes alliages, vitres électriques, moteur diesel de 1,5 litre, 100 chevaux… la Dacia Duster a tout d’un véhicule moderne et performant.

Présentation de la Citroën C4

Disponible chez un concessionnaire qui se trouve dans la wilaya d’Alger, cette jolie voiture est vendue à 680 millions de centimes et livrée avec une carte grise.

Concernant ses caractéristiques, elle est dotée d’un moteur diesel de 1,6 litre HDI avec une puissance de 115 chevaux à 7 rapports. Elle jouit aussi d’un système de freinage ABS avec une conduite assistée, des vitres électriques et des phares antibrouillard.

En plus de cela, elle est munie d’un écran numérique, de jantes en alliage, d’une caméra arrière et de 8 airbags.