Automobile électrique : Un géant de l’industrie fait volte-face, voici pourquoi

L’industrie automobile est en pleine mutation, et les véhicules électriques sont au cœur de cette révolution. Un acteur majeur du secteur vient de surprendre tout le monde en changeant radicalement de cap.

Pourquoi ce géant a-t-il décidé de faire volte-face ? Quels sont les enjeux et les conséquences de ce revirement stratégique ?

Cet article vous propose d’explorer les raisons qui ont poussé cette entreprise à prendre une telle décision et d’analyser les impacts potentiels sur l’avenir de l’automobile.

Préparez-vous à plonger dans les coulisses d’une industrie en pleine transformation.

Porsche met fin à la production de batteries par sa filiale Cellforce Group

Le constructeur automobile allemand Porsche a récemment annoncé l’arrêt de la production de batteries au sein de sa filiale Cellforce Group, initialement créée pour le développement de cellules hautes performances. L’usine pilote de Kirchentellinsfurt, inaugurée en 2022, devait initialement évoluer vers une production industrielle d’un GWh avant l’ouverture d’un second site plus ambitieux.

Cependant, l’équilibre économique n’a pas été atteint, principalement en raison d’un manque de volume au niveau mondial. Michael Steiner, membre du directoire en charge de la recherche et développement, a admis que la montée en puissance de leur propre production n’était pas possible au niveau de coût prévu.

Impact de la décision sur les employés de Cellforce et plans futurs de Porsche

La réorientation stratégique de Porsche soulève des questions quant à l’avenir des 300 employés de Cellforce. Toutefois, le constructeur allemand envisage de transformer cette filiale en une unité de recherche et développement autonome, capitalisant ainsi sur son expertise existante.

De plus, des opportunités de redéploiement pourraient se présenter au sein de PowerCo, la division batteries du groupe Volkswagen, ou chez V4Smart, une entreprise acquise par Varta. Cette décision témoigne des défis auxquels l’industrie automobile est confrontée dans le domaine de l’électrique, malgré un certain succès de Porsche en Europe où 57% de ses ventes au premier semestre 2025 étaient électrifiées.

La stratégie de Porsche face aux défis du marché électrique

Malgré un succès notable en Europe avec 57% de ses ventes électrifiées au premier semestre 2025, Porsche peine à reproduire ces résultats sur les marchés américain et chinois. La part mondiale de modèles électrifiés de la marque stagne à 36%, loin des ambitions initiales.4

Face à ce constat, Porsche a décidé d’adopter une approche pragmatique : investir massivement dans la recherche et développement tout en maintenant une offre diversifiée – thermique, hybride et électrique – dans chaque segment jusqu’aux années 2030.

Cette stratégie s’incarne déjà à travers le Taycan et le Macan EV, et se poursuivra avec l’imminent Cayenne électrique et une nouvelle 718 en préparation.