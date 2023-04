Automobile France – Stabilisation des prix après deux ans de hausse

Après une période de deux ans marquée par une augmentation constante des prix, le marché des voitures d’occasion semble enfin connaître une stabilisation. En effet, selon le site spécialisé La Centrale, la hausse des prix a ralenti au premier trimestre 2023 avec une augmentation de seulement 0,4% par rapport au dernier trimestre 2022.

Ce chiffre montre un ralentissement par rapport à l’inflation, comme le révèle une analyse des tarifs affichés sur le site. De même, Leboncoin, leader du marché, indique que les prix des véhicules d’occasion ont atteint un plafond et se sont stabilisés en mars pour le 3ème mois consécutif.

Tarifs toujours élevés malgré la stabilisation

Bien que la hausse semble s’arrêter, les tarifs restent cependant très élevés. Pour les voitures les plus récentes, les prix flirtent avec la barre des 30.000 euros. Les tarifs atteignent en moyenne 11.260 euros pour les véhicules vendus par les particuliers et proposés sur Leboncoin qui propose 600.000 véhicules et représente 80% des recherches d’automobiles en France.

Facteurs ayant contribué à la hausse des prix

Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse des prix des voitures d’occasion ces dernières années. Parmi eux, on peut citer la pénurie de voitures neuves, les difficultés logistiques majeures et les délais de livraison. En effet, la pandémie a eu des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement et la production automobile, entraînant une forte demande pour les véhicules d’occasion immédiatement disponibles.

Le marché du neuf reprend tandis que l’occasion reste dans le rouge

Selon les données provisoires de NGC-Data® en date du 30 mars 2023, le marché français des voitures neuves affiche un rebond mensuel de 12%, grâce à l’amélioration des capacités de livraison des constructeurs. Cependant, le marché des voitures d’occasion reste en revanche dans le rouge, tout comme le marché des utilitaires.

Quelques conseils pour acheter une voiture d’occasion

Pour ceux qui envisagent d’acheter une voiture d’occasion, il est important de prendre en compte certains facteurs afin de faire un choix éclairé. Voici quelques conseils :

Comparer les prix : il est essentiel de consulter plusieurs sources pour avoir une idée des tarifs pratiqués sur le marché

: il est essentiel de consulter plusieurs sources pour avoir une idée des tarifs pratiqués sur le marché Vérifier l’historique du véhicule : demander un historique complet du véhicule permettra de connaître les éventuels accidents ou problèmes mécaniques qu’il a pu subir

: demander un historique complet du véhicule permettra de connaître les éventuels accidents ou problèmes mécaniques qu’il a pu subir Inspecter la voiture : avant d’acheter, il est recommandé d’examiner attentivement la voiture, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour détecter d’éventuelles anomalies

: avant d’acheter, il est recommandé d’examiner attentivement la voiture, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour détecter d’éventuelles anomalies Essayer la voiture : il est crucial de prendre le temps de conduire la voiture avant de se décider, afin de vérifier son bon fonctionnement et son confort

En conclusion, bien que les prix des voitures d’occasion aient connu une stabilisation ces derniers mois, ils restent néanmoins élevés. Il convient donc de faire preuve de prudence et de vigilance lors de l’achat d’un véhicule d’occasion.

