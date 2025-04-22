Automobile : Sokon dévoile son ambitieux projet d’usine pour 2025, une révolution en vue ?

L’industrie automobile est en constante évolution, et Sokon, l’un des acteurs majeurs du secteur, ne fait pas exception à la règle. L’entreprise vient de lever le voile sur son projet d’usine ambitieux pour cette année 2025. Un projet qui pourrait bien révolutionner le paysage automobile mondial. Quels sont les contours de ce projet ? Quelles innovations promet-il ? Et surtout, comment Sokon compte-t-il se démarquer dans un marché toujours plus compétitif ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Restez avec nous pour découvrir les détails de ce projet audacieux.

L’Algérie vise à développer une industrie automobile robuste

En vue de renforcer son secteur automobile, l’Algérie multiplie les initiatives. Récemment, Mohamed Ben Malek, le wali de Batna, a accueilli une délégation de Sokon, une entreprise chinoise spécialisée dans la production de véhicules. Cette rencontre a permis d’évoquer le projet de construction d’une usine à Zana El Bayda, qui devrait initialement se concentrer sur l’assemblage de véhicules selon le système SKD (Semi Knocked Down), créant ainsi 450 emplois directs.

Ce projet ambitionne également de favoriser le transfert de technologie et le développement des compétences locales, tout en répondant à la demande croissante de véhicules utilitaires sur le marché algérien.

Le projet d’usine de Sokon à Zana El Bayda : un levier pour l’emploi et le développement local

La première phase du projet d’usine de Sokon à Zana El Bayda, basée sur le système SKD (Semi Knocked Down), devrait générer 450 emplois directs. Cette initiative vise également à créer un réseau industriel de sous-traitance, favoriser le transfert de technologie et développer les ressources humaines locales.

Lors de la phase d’installation complète, qui s’appuiera sur le système CKD (Completely Knocked Down), le nombre d’emplois est prévu pour atteindre 1300. Ce projet ambitieux s’inscrit dans une volonté de répondre à la demande croissante en véhicules utilitaires sur le marché algérien.

Sokon s’engage à répondre aux besoins du marché algérien en véhicules utilitaires

Face à une demande croissante de véhicules utilitaires en Algérie, Sokon s’engage à y répondre efficacement. Le wali de Batna, Mohamed Ben Malek, a exprimé son soutien total au projet, appelant à faciliter sa réalisation. Les représentants de Sokon ont montré leur détermination à offrir des voitures neuves adaptées aux besoins locaux.

Présente en Algérie depuis 2024, Sokon a importé 7000 véhicules répartis sur sept modèles et commercialisé une gamme de mini-camionnettes multi-usages, témoignant ainsi de son engagement durable dans l’industrie automobile algérienne.