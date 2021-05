Cela fait déjà plusieurs années que le secteur automobile rencontre des difficultés. Il représente, d’ailleurs, un problème majeur pour l’économie nationale. Et qui plus est, avec la propagation du Covid-19 et les restrictions prises à cet effet, la situation ne risque pas de changer.

En dépit de la crise vécue par le secteur d’activité jusqu’à présent, un concessionnaire décide quand même de permettre à la population algérienne d’acquérir une voiture QQ ou une camionnette dans les meilleures conditions qui soient. C’est-à-dire, avec un crédit halal, qui s’avère assez tentant pour un bon nombre de citoyens en Algérie.

Marque Chery: achat d’une voiture QQ avec paiement par tranche chez un concessionnaire en Alger

L’offre a été rapportée par un site spécialisé dans le secteur automobile par l’intermédiaire de son numéro publié le 26 avril 2021. C’est un concessionnaire de la marque Chery localisé à Oued Smar en Alger, qui propose cette offre prometteuse à la population algérienne. La proposition concerne, en premier temps, une facilité de paiement pour une voiture Chery QQ.

Elle consiste d’une part à payer une somme réduite lors du premier versement pour la voiture. D’un autre part, le concessionnaire offre également la possibilité de payer le montant restant par tranche. En plus de cela, aucun intérêt ne sera comptabilisé durant toute la période de paiement par tranche.

Ainsi, ce concessionnaire en Alger a donc publié une annonce à ce sujet sur le site d’achat et de vente algérien nommé OuedKniss. Il est avant tout à noter qu’une Chery QQ coûte 135 millions de centimes. Grâce à cette offre, un potentiel acheteur a donc la possibilité d’acheter la voiture en payant en premier temps 65 millions de centimes. Par la suite, il pourra négocier le reste à payer auprès du vendeur lors de la conclusion de la vente. Le site précédemment mentionné informe également que la somme à payer par mois varie entre 15.000 à 20.000 dinars algériens.

Plusieurs modèles de camionnette de la marque Chery en vente avec un crédit halal chez le même concessionnaire en Algérie

Mis à part cela, le site spécialisé a également partagé une autre information concernant cette grande opportunité offerte par le concessionnaire à Oued Smar. Selon cette source, le revendeur de la marque Chery propose en plus de cela, plusieurs types de camionnettes de ce fabricant avec une facilité de paiement.

Il est possible d’y trouver une grande variété de camionnette, dont l’achat peut se faire selon ces offres proposées par le concessionnaire. Toutefois, les voitures mises en évidence sont les camionnettes à simple cabine et le type de camionnette à double cabine avec frigo.

Les mini-camions à simple cabine de la marque Chery sont estimés à 125 millions de centimes au total. Toutefois, le vendeur propose une facilité de paiement selon laquelle l’acheteur devra s’acquitter de 45 millions lors du premier versement. Le prix restant sera, par la suite payé, en tranche tous les mois en fonction des conditions négociées par les deux parties.

Quant à la camionnette Chery double cabine et munie de frigo, l’offre proposée par le concessionnaire en Alger permet à l’acheteur de verser uniquement la somme de 55 millions de centimes pour la première tranche. Le reste, par contre, sera payé durant les mois qui suivent la conclusion de la vente. Le montant s’estime entre les marges de 15.000 à 20.000 DA. Sachant que le prix total de ce modèle s’élève à 155 millions de centimes.