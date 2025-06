Avancée médicale à Casablanca : l’Hôpital Cheikh Khalifa réalise sa première opération avec un robot chirurgical

Une avancée majeure vient de marquer le paysage médical marocain. L’Hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca, connu pour son engagement envers l’innovation et la technologie de pointe, a franchi une nouvelle étape dans l’amélioration des soins aux patients. En effet, cet établissement de santé a récemment réalisé sa première intervention chirurgicale assistée par un robot. Cette prouesse technique ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine au Maroc et souligne l’importance de l’intégration de la technologie dans les pratiques médicales contemporaines.

Découvrez comment cette réalisation pourrait transformer l’avenir de la chirurgie au Maroc.

Une première chirurgie robotique réussie à l’Hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca

L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, situé à Casablanca, a franchi une étape majeure dans l’innovation médicale. En effet, cet établissement de renom au Maroc a récemment réalisé sa première intervention chirurgicale assistée par un robot. Cette opération, une prostatectomie, a été menée avec brio par une équipe entièrement marocaine, sous la direction du Pr Abdejalil Heddat, spécialiste en urologie.

Le robot chirurgical Da Vinci, reconnu pour sa précision, a été utilisé lors de cette intervention, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la santé au Maroc.

Le rôle crucial du robot Da Vinci dans l’amélioration des interventions chirurgicales

Le robot Da Vinci, utilisé lors de cette opération, est un système de pointe qui permet au chirurgien de manipuler les instruments à distance depuis une console dotée d’une vision 3D en haute définition. Ce dispositif offre une visibilité optimale, une précision de mouvement inégalée et un confort accru pour le praticien. De plus, il contribue à réduire la taille des incisions sur le patient, ce qui se traduit par une intervention moins invasive.

Selon le directeur général du site Casablanca de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, Pr Khalid Sair, l’utilisation de ce robot marque une évolution majeure dans l’écosystème hospitalier, promettant une amélioration significative de la qualité des soins.

Impact de la chirurgie robotique sur l’évolution de l’écosystème hospitalier

Le Pr Khalid Sair, directeur général du Site Casablanca de la FM6SS, a souligné l’importance de cette première opération robotique pour l’évolution de l’écosystème hospitalier. Selon lui, l’utilisation du robot chirurgical Da Vinci permet une amélioration significative de la qualité des soins, avec une chirurgie moins invasive, moins de saignements, un séjour hospitalier plus court et un retour plus rapide à la vie active.

Il a également précisé que d’autres spécialités, comme la chirurgie digestive, thoracique, gynécologique, et potentiellement l’ORL et la chirurgie cardiovasculaire, bénéficieront de cette technologie à l’avenir. Cette première opération marque une nouvelle étape dans la modernisation de l’hôpital Cheikh Khalifa et réaffirme son engagement en faveur d’une médecine d’excellence.